被老公狂毆後「丟在高速公路」！她爆哭投訴遭家暴：為了孩子吵架

▲女子被丈夫毆打後丟在高速公路，哭著向民警投訴遭遇家暴。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者康心禹／綜合報導

近日一名女子在湖北滬蓉高速公路上邊走邊哭，見到警察後堅決要求報警，想請民警處置家暴。民警調閱監視器後發現，女子的丈夫在高速公路上違停近20分鐘，對妻子大打出手，隨後將她扔在高速公路後就自己開車離開。

據《楚天都市報》報導，民警4日上午巡邏至滬蓉高速紅安段768KM附近時，發現一名女子一邊哭泣一邊在應急車道行走，立即上前查看，後來得知該女子姓王，因家庭矛盾被丈夫丟在了高速公路上，路政員將王女士就近帶出紅安收費站。

民警透過調閱監視器後發現，上午10時20分左右，一輛白色小車行駛至滬蓉高速公路768公里附近時，徑直停在行車道內，後方車輛紛紛避讓，2分鐘後一名白衣人從車內出來，白色小車才停到應急車道內。

結合王女士的描述，民警得知白衣女子正是王女士，她的丈夫李某駕再開車過程中，與她發生爭執，隨後將車停在高速公路上，對她大打出手。監控畫面顯示，白色小車在現場停留近20分鐘後，才駛離現場，王女士還被丟在了高速公路上。

到了紅安收費站後，王女士情緒非常激動的表示，她和丈夫一起代孩子從麻城到武漢兒童醫院看病，路上兩人因為孩子的事情發生矛盾，才會發生監視器裡所出現的情況。按照王女士的意願，民警將案件移交紅安縣覓兒派出所，做進一步調查處理。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】