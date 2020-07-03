以伊能靜為鑑！缺愛的孩子，長大是他人的地雷。

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen 圖／《芒果TV》劇照

我們都知道，童年和家庭會造就一個人一輩子的價值觀跟處事態度，不過，沒遇過負面生長環境的人不曉得，這影響竟然可以如此巨大，巨大到受害者終極一生，多半像個吸血鬼一樣，到處不停地汲取愛與關注，殊不知，安全感得從自己身上提煉，才是最穩固的資本。

梅艷芳和伊能靜雖然不同個性、不同選擇，但不可反駁的是，她們都是從小缺乏父母疼愛的孩子，而人的一生高高低低，幸福是很私人的感受，除了她們自己，沒有人能評論誰比較幸福，就如我們凡夫俗子，您看我困苦，或許我跟孩子享受著平凡的快樂，我羨慕您衣食無缺，也許您正為了伴侶的冷暴力夜夜難眠。

人人都在罵伊能靜，但童年在家裡受過傷的人，冷靜想想，您是不是也在她身上找到自己的影子？

「常常表錯情，讀不懂人家話裡的含意！」「不會做人！情緒化，沒有溝通能力，遇到反對意見就翻臉！」「真的很自以為耶，他以為他是誰啊？可以用這種命令的方式對人說話！」這些都是受過傷的孩子，在邁入社會後，經常收到的評語。

孩子的行為多是模仿父母，這些乍看之下很奇怪的人，從小根本不知道什麼叫「尊重不一樣的選擇」，也不懂如何「維繫人與人之間的關係」，更別說處理憤怒與不同意見了，他們沒有什麼機會被好好對待，只能從父母對自己的態度去學習，錯認「這就是大人該有的樣子」。

然而，這樣的孩子長大以後，若沒碰到願意提點的人生導師，或不曾有調整自己的覺悟，就會越走越偏激，活在自己建構起的安全保壘。

他們壞嗎？其實不盡然，他們本身是不知道問題點的，若是碰到被輿論插箭，他們只會自責「我做錯什麼了嗎？」然後，在沒搞清楚癥結點之前，不管三七二十一，先一股腦道歉再說，彷彿小時候遇到大人指責那樣，不明就裡地直說對不起。

我是這樣走過來的孩子，直到現在，我仍不擅長處理人際社交，常常認為自己一片熱情被扭曲，還要背負心機重的罵名，但正因為碰過嚴重的網路霸凌，進而發現自己的盲點所在，加上身邊有些願意指點迷津的好朋友，我慢慢學習社會化，去體解人家的話中有話，更嘗試不去勉強別人跟自己同一戰線。

因為自己是缺乏的，所以我更慎重對待女兒，不希望她跟我一樣，總要很痛、很愛、很誇張，才能感受到自我存在價值。我在與她相處的時候，第一次感受到什麼是「家人之間的平凡幸福！」邊驚訝於「原來這就是親情」的當下，我告訴女兒：「妳看，我們現在這樣多幸福啊～」而不是做了什麼驚天動地的事情，才叫幸福。

也許您會說，伊能靜都52歲了，還不願意好好改變自己嗎？理論上，您說得沒錯，但不曾在愛裡長大的孩子，除了承襲長輩的情緒勒索以外，哪知道其他的應對方式呢？

只能慢慢在人生道路上，從錯中學習吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。