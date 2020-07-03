　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子，長大是他人的地雷。

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／《芒果TV》劇照）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen　圖／《芒果TV》劇照

我們都知道，童年和家庭會造就一個人一輩子的價值觀跟處事態度，不過，沒遇過負面生長環境的人不曉得，這影響竟然可以如此巨大，巨大到受害者終極一生，多半像個吸血鬼一樣，到處不停地汲取愛與關注，殊不知，安全感得從自己身上提煉，才是最穩固的資本。

梅艷芳和伊能靜雖然不同個性、不同選擇，但不可反駁的是，她們都是從小缺乏父母疼愛的孩子，而人的一生高高低低，幸福是很私人的感受，除了她們自己，沒有人能評論誰比較幸福，就如我們凡夫俗子，您看我困苦，或許我跟孩子享受著平凡的快樂，我羨慕您衣食無缺，也許您正為了伴侶的冷暴力夜夜難眠。

人人都在罵伊能靜，但童年在家裡受過傷的人，冷靜想想，您是不是也在她身上找到自己的影子？

「常常表錯情，讀不懂人家話裡的含意！」「不會做人！情緒化，沒有溝通能力，遇到反對意見就翻臉！」「真的很自以為耶，他以為他是誰啊？可以用這種命令的方式對人說話！」這些都是受過傷的孩子，在邁入社會後，經常收到的評語。

孩子的行為多是模仿父母，這些乍看之下很奇怪的人，從小根本不知道什麼叫「尊重不一樣的選擇」，也不懂如何「維繫人與人之間的關係」，更別說處理憤怒與不同意見了，他們沒有什麼機會被好好對待，只能從父母對自己的態度去學習，錯認「這就是大人該有的樣子」。

然而，這樣的孩子長大以後，若沒碰到願意提點的人生導師，或不曾有調整自己的覺悟，就會越走越偏激，活在自己建構起的安全保壘。

他們壞嗎？其實不盡然，他們本身是不知道問題點的，若是碰到被輿論插箭，他們只會自責「我做錯什麼了嗎？」然後，在沒搞清楚癥結點之前，不管三七二十一，先一股腦道歉再說，彷彿小時候遇到大人指責那樣，不明就裡地直說對不起。

我是這樣走過來的孩子，直到現在，我仍不擅長處理人際社交，常常認為自己一片熱情被扭曲，還要背負心機重的罵名，但正因為碰過嚴重的網路霸凌，進而發現自己的盲點所在，加上身邊有些願意指點迷津的好朋友，我慢慢學習社會化，去體解人家的話中有話，更嘗試不去勉強別人跟自己同一戰線。

因為自己是缺乏的，所以我更慎重對待女兒，不希望她跟我一樣，總要很痛、很愛、很誇張，才能感受到自我存在價值。我在與她相處的時候，第一次感受到什麼是「家人之間的平凡幸福！」邊驚訝於「原來這就是親情」的當下，我告訴女兒：「妳看，我們現在這樣多幸福啊～」而不是做了什麼驚天動地的事情，才叫幸福。

也許您會說，伊能靜都52歲了，還不願意好好改變自己嗎？理論上，您說得沒錯，但不曾在愛裡長大的孩子，除了承襲長輩的情緒勒索以外，哪知道其他的應對方式呢？

只能慢慢在人生道路上，從錯中學習吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
貴州山區瘋傳「龍的呻吟」詭異聲！狂吸千人圍觀...官方調查曝
台南鹽水民宅晚間大火　3女送醫、1男成焦屍
越南妹莎莎被逼接客！高雄純情男「踩點5個月」蒐證…看警行為傻
台灣工人「生吃活蝙蝠」讚：甘甜美麗！影片曝光...網砲轟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

獨家餵藥心法／如何順利餵藥？何時吃藥不磨粉？

親身經歷！第一次與幼稚園老師溝通的5大重點

觀光升溫／防疫旅遊4大心法，讓你放心帶孩子出去玩！

反霸凌／我不想讓父母擔心…從制服讀出孩子的生活與心事吧！

當孩子碰到怪怪的人...識時務為俊傑，客套這門課！

李父之死／無法令人信賴的司法　一刀刺向了公權力

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子，長大是他人的地雷。

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

FUJACOOK專訪上字

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子，長大是他人的地雷。

快訊／三倍券申購突破400萬人次大關！紙本實體券搶很兇「考慮再加印」

新台幣強強滾應對攻略！專家：美元還沒見底、人民幣不建議　原物料貨幣最看好　　

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？　專家回應了

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子，長大是他人的地雷。

李準基「假裝戀愛」娶刑警妻...真面目揭曉！瞞殺人魔身份14年

任賢齊睽違8年返初心地開唱　「昔日樂手」五月天喊話：揪一波！

看完《DD52》女團演出　楊丞琳撂重話「滿意自己表現嗎」

陸戰150kg橡皮艇遇大浪易翻覆！專家點出「瞬間打在人身上」的真相

不斷更新／蔡齊哲滿壘飆2K　7局兄弟9比3統一

新竹少女報案！消防員「偷抄電話」性侵　她崩潰輕生17次亡…懲處內容讓網怒了

親子熱門新聞

52歲的伊能靜，是公主也是媽媽！

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

頭好壯壯靠關鍵神隊友RRR助攻

把小孩全日托　3年後差點回不來

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

放三個月沒開封？她被米蟲咬成紅豆冰

勇媽不打無痛自然產雙胞胎

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是因為...

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

更多熱門

相關新聞

伊能靜老公秦昊42歲才大紅：我不會為了錢拍爛片

伊能靜老公秦昊42歲才大紅：我不會為了錢拍爛片

伊能靜近期參加選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》惹來不少爭議，連帶她小10歲的演員老公秦昊也受到關注，秦昊近期主演《錦繡南歌》即將播出，劇中他飾演皇帝劉義康，角色正直又是憂國憂民的正面角色，前陣子秦昊在直播中也與觀眾分享：「我絕對不會為了錢拍爛片。」

伊能靜教唱　黃聖依插不上話「無奈表情全都錄」

伊能靜教唱　黃聖依插不上話「無奈表情全都錄」

暴打前女友瘀青骨折警傷害罪送辦

暴打前女友瘀青骨折警傷害罪送辦

哈林護前妻伊能靜？真相曝光

哈林護前妻伊能靜？真相曝光

狠男暴揍前女友全身瘀青斷腿骨

狠男暴揍前女友全身瘀青斷腿骨

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教單親伊能靜失言家暴

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面