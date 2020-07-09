勤奮妻賣檳榔養活全家　夫吃飛醋竟殺了她！判刑12年8月

▲宜蘭呂姓男子，吃飛醋刺死妻子。判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣頭城鎮呂姓男子懷疑大陸籍配偶王姓妻子另結新歡，去年8月6日七夕情人節前夕，他因吃飛醋而與妻爭執，最後竟持水果刀朝猛刺妻子50餘刀，妻子當場身亡。呂男遭逮後，一二審均將他重判有期徒刑12年8月，案經上訴，最高法院9日駁回上訴，呂男判刑12年8月定讞。

判決指出，有毒品、竊盜等前科的呂姓男子（61歲），與小他20歲的王姓妻子結婚多年，育有2名子女。呂男因中風身體不好，長期失業，都由妻子勤奮賣檳榔維持家裡生計。但丈夫不感念，反而經常懷疑妻子，2人常常吵架，妻子還因曾遭家暴被列為高風險家庭。

而案件發生於去年七夕前晚，8月6日晚間，呂男懷疑妻子另結新歡，先到妻子經營的檳榔攤理論，回到家後2人再度爭吵，妻子氣到要離婚，更激怒呂男。呂男衝到廚房拿出拿出20公分長的水果刀，朝妻子頸部、胸口、背部等要害猛刺50多刀，刀刀見血，妻子最後渾身是血，倒臥在血泊之中，呂男則趁亂逃逸。

18歲的長女返家後，發現媽媽竟被人殺害，而爸爸卻不見蹤影。女兒報警，警方鎖定呂男的行蹤後，在桃園地區逮捕呂男，帶回宜蘭偵訊。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。一審法院審理後，將呂男判刑12年8月。

案經上訴，高等法院二審審理時，呂男坦承殺妻，但辯稱受到妻子刺激，又執意離婚，他才暴怒，不斷持刀刺向妻子，等到恢復意識時，已經鑄下大錯。而法醫勘驗，死者頭頸、胸腹有多達53處刀傷，高院認定呂男致死意圖明顯，具有殺人故意。而高院量刑時，因女兒求情，不希望父親老死在獄中，最後高院維持原刑度，還是將呂男判刑12年8月、褫奪公權6年；另外高院也因呂男聲請，認為他中風行動不便，裁准他30萬元交保。全案再上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。