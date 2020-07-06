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「被管教」妙筆寫到社會局關切！爸PO兒爽吃炸雞照　網笑：賄賂？最後晚餐？

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▲這名小弟弟把「父親管教」的委屈寫成像被家暴。（圖／翻攝自「爆廢公社二館」）

▲這名小弟弟把「父親管教」的委屈寫成像被家暴。（圖／翻攝自「爆廢公社二館」）

記者曾筠淇／綜合報導

家暴與管教小孩往往只有一線之隔，一名當人父親的網友發文寫道，「小孩子還不懂管教與家暴的界線如何區分」，他的兒子在學校寫作文時，將平時在家被管教的委屈寫進文中，所以老師出於善意，便將來由通報給社會局。而這名網友在接獲將被社會局家訪的通知後，內心深感無奈，因此便開玩笑表示，「早知道當初應該把你沖馬桶」。

一名網友在「爆廢公社二館」發文表示，他的兒子在學校寫作文，題目是「我最難受的一天」，因此便將他管教的事情都寫進文章中，「學校老師也是出於善意關心，所以主動通報社會局要求人員到家裡來觀察，是否有小孩受虐的情形」。

請繼續往下閱讀...

這名網友在得知社會局將來家訪後，無奈說道，「小孩子還不懂管教與家暴的界線如何區分，只是當下他覺得心裡受了委屈，所以當成了家暴」。

而這名網友苦中作樂，將兒子小腿包著石膏卻大嗑炸雞的照片PO出，開玩笑表示，「腳是車禍造成不是我打的，早知道當初應該把你沖馬桶」。不過隨即又趕緊補充，「別再暗諷我的孩子是屁孩或8+9」，並不是小孩子隨便亂打電話通報的。字裡行間透露出父子倆的好感情，家暴事件明顯只是烏龍一場。

許多網友看到貼文後紛紛留言表示，「跟他說好好享受炸雞餐，因為他準備要被社會局安置了」、「所以那桶雞是拿來賄賂他的？還是最後的晚餐」、「都拿炸雞封口了，別怕」、「吃炸雞沒配可樂就是家暴」、「告訴他有很多兄弟姐妹在牆壁上」、「請社會局帶走他，不然你要把他用馬桶沖走」、「再寫一篇我最難受的第二天」。

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