暴打前女友「全身瘀青」又骨折　警：傷害罪送辦狠男

▲女子遭前男友暴打，全身瘀青，腿骨骨折。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

台中海線驚傳謝姓男子暴打蘇姓前女友，造成全身瘀青、腿骨骨折，還驚動鄰居報警。警方到場處理，男子竟辯稱只有爭吵，蘇女當場稱不舒服要就醫，警方立刻協助送醫，警方3日表示，事後發現女子傷勢嚴重，除依傷害罪送辦謝男外，也已協助被害人申請到家暴令。

梧棲謝姓男子遭指控，6月某日因竟如尋仇般暴打狂毆蘇姓前女友，從外面拖到車內，還載回自己家繼續打。男子家屬竟還見死不救放任，等警方到場時，女子已奄奄一息，全身瘀傷，腿骨還被打斷。謝男事後仍持續糾纏，蘇女友人PO上網尋求協助，網友怒斥「往死裡打」、「根本是恐怖情人」!

清水警分局3日有受理該案，當天晚間獲報前往處理，謝男辯稱只是吵架，警方則要求確認女生安全，要求看到本人。警方在蘇女出來時，初步看不出什麼異狀，蘇女也未提到遭毆打情況，僅說她精神不濟、不舒服、想就醫，警方立刻通報119協助她看醫生。

警方表示，事後得知蘇女嚴重受傷，立刻通知謝男到案說明，警詢後依傷害罪送辦，並依流程通報社會局及申請家暴令，目前家暴令已核准生效。

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