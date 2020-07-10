外交部：美通過軍售案是「以具體行動履行對台安全承諾」

▲愛國者飛彈。（圖／記者李毓康攝）

實習記者李佩弦／台北報導

美國國務院9日發布聲明，正式批准總價值高達6.2億美元（約台幣182億元）的「愛國者三型飛彈」對台軍售案，協助延長飛彈使用期限，這也是2020年第二次通過對台軍售案。對此，外交部表示，感謝美國以行動具體履行對台灣的安全承諾。



外交部表示，此次軍售是基於《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾，使台灣足以維持自我防衛的必要防衛需求，也是美國支持台灣海上防衛的最佳證明，外交部感謝美國以行動來履行承諾，並對此表示歡迎。



外交部也提及，總統蔡英文曾在連任就職典禮中提到，會積極參與國際，維持兩岸關係的和平及穩定，也承諾「在未來四年，這些政策方向不會改變」，將會更加維繫台美緊密安全夥伴關係。

▲愛國者飛彈、35防空快砲。（圖／記者呂佳賢攝）



美國國務院政治軍事事務局卿克拉克•庫伯（R. Clarke Cooper）也表示，「我們期待著未來，並希望與台灣繼續保持合作夥伴關係，以實現台灣海峽及區域的和平與安全」。



軍事專家梅復興也在臉書中提及，此次軍售及5月中旬的魚雷軍售，皆是落實台美軍售的正常化現象，讓台灣像一般國家一樣，可以隨時送件，讓美國立即審核，使台灣能更即時的獲取所需的防衛性裝備。

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