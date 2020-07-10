均免隔離14天！英國全境10日起「對台灣解禁」　外交部回應了





▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者袁茵／台北報導

繼英國政府及蘇格蘭政府陸續宣布，將台灣納入第一波安全名單之後，英國威爾斯及北愛爾蘭政府也於9日跟進，台灣旅客自10日起入境時，可免除隔離14天的檢疫措施，代表台灣人入境英國全境均免隔離14天。對此，外交部表示誠摯歡迎。

英國政府於3日率先宣布，將台灣納入第一波安全名單，隨後英國蘇格蘭政府也於8日跟進，使台灣旅客自10日起入境英國英格蘭地區、蘇格蘭地區時，可免除隔離14天的檢疫措施。

事隔1日，英國威爾斯及北愛爾蘭政府也於9日跟進，將台灣列入可豁免隔離的名單。外交部表示，此舉再度彰顯台灣防疫成就，也確認台人自10日起，從台灣入境英國全境均免隔離14天，對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，目前英國積極採取防疫措施，使疫情穩定受控，由於英國是台灣在歐洲第三大貿易夥伴，這樣的開放措施將有助台英雙邊經貿投資持續增長，未來將持續與英國合作推動更多的雙邊交流，為後疫情時代的全球經貿發展增加穩定性與持續性。

不過值得注意的是，這項豁免措施只對來自列入低度風險國家名單的旅客有效，若過去14天曾經到過非名單上的國家旅遊，則入境英國後仍須自主隔離。

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