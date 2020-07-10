　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

均免隔離14天！英國全境10日起「對台灣解禁」　外交部回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者袁茵／台北報導

繼英國政府及蘇格蘭政府陸續宣布，將台灣納入第一波安全名單之後，英國威爾斯及北愛爾蘭政府也於9日跟進，台灣旅客自10日起入境時，可免除隔離14天的檢疫措施，代表台灣人入境英國全境均免隔離14天。對此，外交部表示誠摯歡迎。

英國政府於3日率先宣布，將台灣納入第一波安全名單，隨後英國蘇格蘭政府也於8日跟進，使台灣旅客自10日起入境英國英格蘭地區、蘇格蘭地區時，可免除隔離14天的檢疫措施。

事隔1日，英國威爾斯及北愛爾蘭政府也於9日跟進，將台灣列入可豁免隔離的名單。外交部表示，此舉再度彰顯台灣防疫成就，也確認台人自10日起，從台灣入境英國全境均免隔離14天，對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，目前英國積極採取防疫措施，使疫情穩定受控，由於英國是台灣在歐洲第三大貿易夥伴，這樣的開放措施將有助台英雙邊經貿投資持續增長，未來將持續與英國合作推動更多的雙邊交流，為後疫情時代的全球經貿發展增加穩定性與持續性。

不過值得注意的是，這項豁免措施只對來自列入低度風險國家名單的旅客有效，若過去14天曾經到過非名單上的國家旅遊，則入境英國後仍須自主隔離。

其他人也看了這些...

台韓首都非典型市長　大耳朵朴元淳 vs 大嘴巴柯文哲
少一座核電廠的十大策略！朴元淳：首爾新目標要少二座
台大EMPA報考人數創8年新高　柯Ｐ、朴元淳成熱門考題

更多熱門新聞...

林佳龍曾訪朴元淳談城市治理　生態箱種蘿蔔驚豔立委
社會住宅4年8萬戶是低標！朴元淳：要讓人人住得起首爾
從「共享」解圍首爾　朴元淳背負青年期待要當百年市長

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
邀年輕妹車內躲雨…載回家硬上挨告！2寶爸辯：她腳開開是性暗示
打119求救手機打到沒電！男惠蓀林場走失　搜山15天找到遺體
A123456789本尊阿伯曝光！被冒用遭追討20萬健保費
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／身分證「一條龍」害慘新北阿伯　內政部回應了

均免隔離14天！英國全境10日起「對台灣解禁」　外交部回應了

批陳其邁一遇問題轉分機　吳益政狂酸：你罵韓總機，現在變陳總機了

「很抱歉讓支持者擔心失望了」　邱顯智溫情喊話：莫傷透109萬人的心

外交部：美通過軍售案是「以具體行動履行對台安全承諾」

陳其邁談到補選數度哽咽　李眉蓁：該哭的是民調上不來的我！

雲端最前線／三倍券這樣用最賺？全台縣市搶暑假旅遊財！

全國中小學裝冷氣「電費哪裡來？」　蘇貞昌：中央會補助

蘇貞昌指「沒有現在哪有未來？」　駁追加2000億債留子孫

影／首爾市長朴元淳自殺　柯文哲：怎麼會自己把自己幹掉？

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

用餐90分鐘她占位4小時到打烊　大媽狂點海鮮牛肉還吃霸王餐！

影／身分證「一條龍」害慘新北阿伯　內政部回應了

均免隔離14天！英國全境10日起「對台灣解禁」　外交部回應了

批陳其邁一遇問題轉分機　吳益政狂酸：你罵韓總機，現在變陳總機了

「很抱歉讓支持者擔心失望了」　邱顯智溫情喊話：莫傷透109萬人的心

外交部：美通過軍售案是「以具體行動履行對台安全承諾」

陳其邁談到補選數度哽咽　李眉蓁：該哭的是民調上不來的我！

雲端最前線／三倍券這樣用最賺？全台縣市搶暑假旅遊財！

全國中小學裝冷氣「電費哪裡來？」　蘇貞昌：中央會補助

蘇貞昌指「沒有現在哪有未來？」　駁追加2000億債留子孫

影／首爾市長朴元淳自殺　柯文哲：怎麼會自己把自己幹掉？

2020下半年唇膏推薦！盤點植村秀、BOBBI BROWN、YSL最美色號

撥入長照基金4稅目累計逾千億元　菸稅貢獻七成最大

女偶像露腰裝「背上全貼滿膚色膠帶」　新粉搜尋才知原因：整片都刺青

再創歷史新高！台積電6月營收1208.78億元　月增28.8%、年成長40.8%

林采緹2歲兒暑假後上學去　曝前夫胡睿兒近況「沒那麼穩定」

約會首選！超神秘忘憂民宿在南投　清水模＋景觀池畔太好拍

大潭電廠內工程師「開車大迴轉」　2名保全慘遭撞飛！1死1傷

無照狼師偷拍補習女學生裙底　認了9年10多人受害⋯3萬交保怕妻知

快訊／東京單日新增確診243　衝破「疫情爆發以來」最高紀錄！

羽球全團賽／曾和戴資穎配混雙　林家翾模擬東奧賽碰球后盡力打

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

談林昶佐自曝失戀　正妹議員認被甩

北捷1280月票「破萬」神人軌跡曝

韓國瑜選總統「賺了3019萬」！

7公車司機狂刷1280　北市重罰9萬

2024總統　柯：選贏的機會很低

柯：陳時中健保一加錢馬上就倒了

還許崑源一個清白！遺孀告梁文傑、王浩宇7人

黃榮村、周弘憲出任考試正副院長

獨／1280刷破萬！公車司機盜刷5萬多

柯文哲：台灣人看香港心驚膽顫

不滿遭抹紅　柯：我們叫「台灣」民眾黨

雙城論壇視訊　柯：不知用什麼軟體

許崑源遺孀林絲娛　地檢控告梁文傑、王浩宇7人

更多熱門

相關新聞

快訊／香港教育局將宣布「全港學校停課」

快訊／香港教育局將宣布「全港學校停課」

香港9日新增42起新冠肺炎確診個案，另外晚間再新增21起個案，9日一天就新增63起確診。根據香港01報導，為了防範疫情擴散，香港教育局將宣布全港學校停課。

外交部：美軍售案是以行動履行對台安全承諾

外交部：美軍售案是以行動履行對台安全承諾

吉爾吉斯也爆「社區獲得性肺炎」1天42人死！

吉爾吉斯也爆「社區獲得性肺炎」1天42人死！

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

關鍵字：

英國外交部防疫新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

陳建州道歉「真的是時候了」！

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

台中4同事集資1200！爽中30億

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

八點檔天王爆吃軟飯！

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面