快訊／美國務院通過第2波對台軍售　總額182億元

▲愛國者三型飛彈。（圖／資料照）



記者張方瑀／編譯

美國國防安全合作局（DSCA）9日表示，國務院批准對台軍售「愛國者三型飛彈」飛彈重新認證的設備與技術，總金額約6.2億美元（約台幣182億元）。

根據美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）新聞稿指出，國務院已經批准向台北駐美國經濟文化代表處（TECRO）軍售「愛國者三型飛彈」（Patriot Advanced Capability-3,PAC-3）飛彈重新認證的設備與技術，預計總成本達6.2億美元，目前已送交國會。

軍售內容包含更換即將失效的零件認證測試，預計將可維持30年的使用壽命、測試與維修PAC-3導彈等，還有美國政府和承包商的後勤技術支持。

新聞稿指出，這項軍售有利於美國經濟與安全利益，並且有助於提高買方的現代化軍事，並抱持可靠的防禦能力；同時也能有助於提高買方的國家安全，穩定該地區的政治穩定、軍事平衡與經濟發展。

此次軍售的主要承包商為「洛克希德·馬丁」（Lockheed Martin）；這項軍售案也不會對任何美國國防造成不利影響，此銷售通知是基於美國法律要求，並不代表採購已經完成。