影／司機盜刷1280月票賺獎金　柯文哲：給你方便不是讓你隨便

記者陳家祥／台北報導

台北市政府推出1280定期票，吸引不少通勤族使用，但日前柯文哲爆出，有人使用月票搭超過1萬元，下令查軌跡。北市公運處調查後，發現7件公車司機為賺載客獎金，用定期票狂刷同一台公車衝運量，各重罰9萬元。對此，柯文哲說，好的政策要實施，但政府還是必須管理，「所以我們是給你方便不是讓你隨便」。

▲柯文哲下令查1280使用狀況，一查竟發現有司機盜刷賺獎金。（示意圖／ETtoday資料照）



對於要查1280使用者軌跡一事掀起外界批評，柯文哲10日受訪表示，1280原來目的是鼓勵大家使用公共運輸，特別有些年輕人住在比較郊區，花在交通的時間相當多，不應當雙重剝削，時間花得多、錢又花得多，所以1280的政策也有助於城市的布局規畫。

「但是做為政府，還是要管理。」柯文哲說，在管理學上，特殊案例還是要查，結果一查，就抓到7個司機在刷1280賺不應當有的利益，對我來講是這樣，制度還是實施，「好的政策要實施，政府還是必須管理，所以我們是給你方便不是讓你隨便」。

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