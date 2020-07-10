首爾市長朴元淳自殺　柯文哲：怎麼會自己把自己幹掉？

記者陳家祥／台北報導

韓國首爾市長朴元淳9日下午與女兒通話後失聯，經7小時搜索，在北岳山一帶尋獲遺體，初步判定為自殺。對此，曾在2015年前往首爾交流的柯文哲說，看到消息嚇一跳，他並呼籲，不管遇到什麼困難，不要自殺，「拜託，以前當醫生救一個人多困難，怎麼會自己把自己幹掉？」

▲柯文哲出席「2020台北傳統市場節 天下第一攤頒獎記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

韓聯社報導，朴元淳的女兒在韓國時間9日下午5時17分左右因父親失聯報警，警方獲報後從最後發現朴元淳身影的北岳山一帶開始進行搜索，10日凌晨0時20分左右，在通稱北大門的肅靖門附近發現成上吊姿態的朴元淳遺體。

根據警方初步判斷，朴元淳為自殺，遺體將送往首爾大學醫院。警方將著手調查朴元淳的死因及事發經過。

台北市長柯文哲2015年曾到首爾拜訪朴元淳，「他是個人權律師，很nice的人，講話也蠻客氣，看到那消息嚇一跳，畢竟是認識的人，怎麼會自殺？」；柯文哲還說，以醫生立場，不管遇到什麼困難，不要自殺，拜託，「以前當醫生救一個人多困難，怎麼會自己把自己幹掉？」

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