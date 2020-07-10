雙城論壇22日視訊登場　柯文哲：在過去基礎維持交流

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，目前台灣國境管制政策持續，2020年的台北、上海雙城論壇將改採視訊方式進行，目前暫定7月22日登場，並只舉辦1天。對此，台北市長柯文哲10日重申，有交流才有善意、有善意才有交流，兩岸經貿關係密切但政治的對抗越來越高，不合理，「在過去基礎上，可以維持交流就繼續維持交流」。

▲柯文哲出席「2020台北傳統市場節 天下第一攤頒獎記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲10日上午出席市場處天下第一攤頒獎活動。被問到雙城論壇確定舉辦一事，柯表示，不需要一直重複過去講過的話，不過相信絕對比兩岸一家仇好，有交流才有善意、有善意才有交流，當然兩岸之間一定有各自堅持的地方，所以用5個互相處理，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，遇到困難可以互相諒解，可以把它處理過去」。

「目前兩岸之間幾乎是沒有對話，我認為這是不好的。」柯文哲表示，兩岸之間在經貿關係這麼密切狀態下，政治的對抗越來越高，還是不合理，所以我們試著維持兩岸之間可以和平發展，「對抗本來就不好，如果一直升高對抗的局勢，我想是更不好的」，所以還是主張，如果在過去基礎上可以維持交流就繼續維持。

而在疫情尚未趨緩、兩岸情勢不斷升溫的狀態下，仍堅持辦雙城論壇，是否要劍指2024？對此，柯文哲並未多談，僅表示今年是論壇第11屆，我個人任內是第6次，「都已經辦這麼久，沒有理由停掉」。

媒體追問，是否預期取得什麼成果？柯文哲表示，台北跟上海是兩岸間最先進的城市，特別是在華人文化圈或是儒家文化圈，所以很多處理問題的模式有更高的參考價值，相對歐美國家，有時候社經狀況還是不太一樣。

柯文哲舉例，台北市最近要成立大數據中心，還有這1、2年來相當大力在推動的數位基礎建設，很多都們在舉辦雙城論壇時，在上海那邊看到比台北強的地方，所以人家比我們好的地方就要加速學習。另外還有「區域治理」，長三角辦公室也可以給首都生活圈的運作一些啟發。

至於要透過何種視訊軟體舉辦論壇？柯文哲說，雙方都有不能用的軟體。而發言人周台竹則表示，目前來說，雙方都會告知對方不適合的軟體，正在朝著雙方都可以結售的軟體交換意見，目前還沒定案，「簡言之，中央規範的如zoom，通常都會排除，現在不好說是哪些軟體不行」。