黑幫逼債運將買藥尋短　算命仙一句「你要大發了」意外救命

記者黃翊婷／綜合報導

台北市刑大與中山分局日前查獲由天道盟太陽會成員經營的地下錢莊，他們佯稱幫計程車司機整合債務，卻逼運將成為車奴還債。其中一名受害者羅姓運將原本想要在賓館輕生，路過台北市西區時被算命仙攔住，對方表明「你要大發了」，結果意外救了他一命。

警方調查，43歲的黃姓男子，平時以天道盟太陽會組長自居，在北投開設中古車行，卻私下經營地下錢莊，佯稱替運將「整合」債務，但規定不准在外面借款，被發現就要加碼罰款50萬元，導致有些運將最後被逼到險些自殺。

根據《自由時報》報導，受害的羅姓運將今年4月間買了一瓶藥物，打算在旅館輕生，經過台北市西區某處算命攤時，一名算命仙脫口說出一句「你就要大發了」，他不信，順勢講出準備自殺的事情，沒想到對方竟然一路跟隨觀察，並機警報案才救回他一命。如今地下錢莊瓦解，也算是驗證了算命仙的話，讓他的生活得以重回正軌。

▲黃男等7人假意幫運將整合債務，實際上是逼他們成為車奴。（圖／記者邱中岳翻攝）

至於向地下錢莊借錢到底有多恐怖，警方提到，另一名56歲的蔡姓運將當初只借了200萬元，後來被發現在外借款3萬元還債，竟然遭加碼150萬元，累計債務達350萬元；此外，如果運將沒有還款，就會被黃男教唆旗下小弟帶回車行「半蹲」體罰。

警方初步調查，受害的運將總計超過30人，由於他們每天的收入都要「上繳」，黃男光是一天就可以拿到3至5萬元，從2017年7月開始的一年間，累計獲利多達上千萬元，訊後已依重利、恐嚇、妨害自由以及組織犯罪條例等罪，將黃男等7人送辦。

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