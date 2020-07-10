後疫情時代 ！自然美創新「雲加盟」　線上開店當老闆

▲上海舉行美博會展出，東森自然美展館人潮踴躍。（圖／東森自然美提供）

記者任以芳／上海報導

上海美博會今（10日）開幕第二天，東森集團自然美率領旗下眾多品牌，自然美、Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL參展，一連兩天吸引不少有意加盟的業者前來詢問。由於，去年最後一季自然美開始轉型推出的「雲加盟」，正好順應後疫情時代的經營模式，線上先開店，許多加盟商踴躍加入自然美行列。

新冠肺炎疫情改變全球消費行為，以及消費者的生活，與時俱進的自然美2019年底推出「雲加盟」，儘管受到年初疫情衝擊，線上開店這件事情絲毫不受影響，也讓許多準備在第一季開店加盟商鬆口氣，即使被隔離在家，從頭到尾就能輕鬆在雲端完成開店夢想。

▲東森自然美推出雲加盟，幫助協助網路開店、銷售產品。（圖／東森自然美提供）

東森自然美執行長林燕玲也表示，「有意願的人，首先參加雲端加盟的課程，我們會評估、挑選有潛力想加盟的人，如果他決定要加盟，可以選擇開雲店，就沒有落地到地面變成實體店。」整個流程跟實體加盟店架構是一樣的，只是所有操作手法都放在雲端進行。

▲東森自然美推出雲加盟，協助線上培訓美容師、拓客銷售。（圖／東森自然美提供）

加盟商開設雲店後，自然美協助線上培訓美容師、拓客銷售。東森自然美市場部副總經理馮晨表示，「加盟商可以先在雲端進貨，運用雲端直播的形式向周圍的人進行售賣，過程中可以售賣產品、美容卡。」讓消費者先透過雲店瞭解產品，自然美在加盟商準備期間可能給一些優惠大放送。

馮晨進一步表示，等到春暖花開景氣復蘇的時候，加盟商可以線上線下進行投資，「雲加盟」模式避免很多人想開店又不敢嘗試的憂慮，因為可以線上採雲端加盟的方式來瞭解市場，瞭解產品，通過這種形式，能夠增加盟商後續真正開店的成功率。

▲東森自然美執行長林燕玲簽約電商戰略夥伴，(左一)行雲副總裁王泯樺。（圖／東森自然美提供）。

面臨後疫情時代變化，未來自然美預期開展加盟店目標？東森自然美執行長林燕玲表示，「首先自然美最大的優勢，第一我們有專業課程、專業知識；第二，我們有專業的產品，功能幾乎百發百中，使用者都會覺得十分神奇，這就是自然美核心競爭力。」加上「雲加盟」開店模式十分順應後疫情時代經濟。另外，東森自然美9日和大陸4家優質電商公司平台簽約1800萬人民幣的戰略合作，未來，互相搭配網路行銷戰術，多管齊下靈活營銷，非常有信心可以在3年內迎頭趕上展店目標。