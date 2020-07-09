疫後新經濟！東森自然美打造「直播爆款」　晶鑽系列、面膜秒殺





▲東森自然美善用短視頻、電商直播強化線上銷售動能，更引進南韓The Pure Lotus品牌，進駐天貓國際旗艦店推廣。（圖／取自The Pure Lotus天貓國際旗艦店）

記者陳政錄、任以芳／台北—上海連線報導

上海美博會今（9日）登場，東森自然美率集團旗下自然美、Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL四大品牌首次亮相，為緊抓疫情後火熱的「電商直播」，自然美將於展期、展後加開多場次活動，透過微博、微信、天貓、淘寶等平台線上售賣產品。自然美透露，疫情之後，集團已經舉辦過40多場電商直播活動，打造出數個主力「爆款」，尤其晶鑽系列、人氣面膜紛紛秒殺，喜迎破億業績。

東森自然美執行長林燕玲表示，自今年1月開始，東森自然美集團於總部增設多個專業的「直播室」，藉由電商直播直接面對終端消費者，幫助線上商店、實體店加盟主的銷售，在B2B、B2C渠道整合下，塑造24小時的全時段營銷方案。

▲自然美引進THE PURE LOTUS作為電商布局的主力之一，其商品精華液、保濕噴霧萃取自水質良好的濟州島上，永續生長的蓮花。（圖／東森自然美提供）

透過直播平台，自然每推出NB-1晶鑽系列新品，包括晶鑽彈力全效肌活霜、撫紋緊緻露、亮眼精華等，各項創造150萬元人民幣到3000萬元人民幣不等的銷售佳績，其中晶鑽肽鑽中鑽禮盒全新上市，在直播首播當天就全部售罄。

東森自然美營運總經理孫雅歆指出，自然美是一個不斷向新、向上進步的品牌，更善於營造「直播爆款」，其中以能去斑緊緻皮膚的白藜蘆醇雙層超導面膜為例，雖屬中高價位，但一夜之間能賣到近萬張、一場活動就能賣掉兩萬張，「顧客用完後絕對會喜歡。」

▲自然美NB-1晶鑽系列不只在直播平台熱銷，也亮相上海美博會。（圖／東森自然美提供）

東森自然美電商總監喬鎖龍說，現行展會作為傳統的城市曝光、營銷管道，若能結合電商、線上行銷的輔助效果，是非常明顯的。預計7月底，自然美與分銷商、客戶、合作夥伴加速簽約，就能達到大陸京東、天貓、網易考拉、唯品會、蘇寧等多個平台的全覆蓋。

他舉自然美主打的第一個電商品牌「THE PURE LOTUS」為例，自南韓引入後，5月份第一家線上店鋪開設，預計10月實體店曝光，除了主流電商平台外，還會透過微信、微博等圈層(網路社交圈)擴散。

值得注意的是，東森自然美未來還將與大陸「第一直播網紅」李佳琦與「直播女王」薇婭合作。喬鎖龍說，本次美博會後，自然美將透過天貓國際旗艦店，與李佳琦進行初步直播合作，與薇婭等主播也在緊密洽談，預計今年後，‌‌從7到12月之間，會‌‌做4到6場的大規模電商直播，以最頂尖的網紅為主，並加強短影音的宣傳。

他說，受疫情影響，今年東森自然美在電商、線上渠道投入的資源，是過往的200%到300%左右，其中，與KOL（關鍵意見領袖）、KOC（關鍵意見消費者）合作更能達到不同效果，且在5G時代發展，線上、線下消費邊界越趨模糊，迎合各年齡層取向、深入圈層、精準投入，「線上線下聯合」將是自然美未來營銷布局的新模式。

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