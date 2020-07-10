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自然美拒絕口罩肌！　白藜蘆醇、水光護膚「面黃瞬間美白」

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記者任以芳／上海報導

上海美博會今（10日）開幕第二天，東森集團自然美展館也帶來許多女神級保養好物，像是王牌商品NB－1標靶系列廣受消費者喜愛，自然美新代理的THE PURE LOTUS品牌，光看外包裝設計讓人立刻想買回家。另外，疫情期間造成的口罩肌，自然美的白藜蘆醇系列保養品可以改變皮膚紅腫發炎問題，即時深度補水讓肌膚瞬間水噹噹。

▲▼美博會,自然美,THE PURE LOTUS。（圖／自然美提供）

▲THE PURE LOTUS品牌取自蓮花精華，天然純淨受歐美人士喜愛。（圖／自然美提供）

萃取「蓮精華」呵護皮膚

東森自然美代理來自韓國濟州島THE PURE LOTUS備受注目，產品設計帶有蓮花畫風，視覺上清新脫俗，讓人有馬上響馬回家衝動。產品內容嚴選濟州島八種珍品，蓮花，綠茶、迷迭香、庫拉索蘆薈、橘皮、米、野梧桐、胭脂仙人掌果貫穿全系列產品，生產過程中採用48小時低溫冷風乾燥技術，即時提取製造，天然純淨，也是這次重磅發表產品之一。

東森自然美執行長林燕玲介紹，THE PURE LOTUS品牌受到歐美人士喜愛，「整系列產品，強調從法華寺前面池塘淨水永續生長的蓮花，每次摘取大約360株都有編號，加上濟州島水質純淨，有非常好的抗氧化效果。」目前以跨境的電商方式服務消費者，今年10月以後，自然美會大貿進口，全面鋪貨。

▲▼2020,上海,美博會,東森,自然美,白藜蘆醇系列,紫光安瓶,超導雙層面膜嗎 。（圖／東森自然美提供）

▲自然美白藜蘆醇系列，抗炎補水保濕，肌膚嫩白又Ｑ彈。。（圖／東森自然美提供）

白藜蘆醇「對抗口罩肌」

後疫情時代口罩不離臉，長期摩擦、夏天悶熱況情況下，不少人產生紅腫發炎的問題。東森自然美營運總經理孫雅歆介紹，口罩戴久會影響皮膚溫度、濕度變化，生過敏小疹子，甚至出現大悶痘。自然美推出的白藜蘆醇系列保養品，有非常好的抗炎作用，給肌膚瞬間補水，嫩白又Ｑ彈。

白藜蘆醇系列的雙層超導面膜，堪稱是女性居家保養聖品。一般市面只有一層膜，雙層超導面膜有兩層，裡面一層是正常的膜，外面一層銀薄膜有熱感超導作用。孫雅歆表示，做面膜的時候有熱感超導,，第一，精華液充分吸收。第二，精華液不會外洩，流到脖子上，濃稠原液直接吸收到皮膚裡層，感覺好像有首再幫妳做按摩，很有科技感。

雙層超導面膜內含9.3克的原液，曬完太陽用一張，皮膚有點敏感時使用效果特別好。孫雅歆進一步介紹，「我們會營造爆款，超導雙層面膜賣得非常棒，曾經一夜之間賣掉9000多張面膜， 辦一場活動能賣掉2萬多張。」

▼自然美熱賣商品超導雙層面膜 。（圖／東森自然美提供）

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲▼2020,美博會,自然美,粉色美體系列,NB-1銀色,會展攤位,蔣欣,THE PURE LOTUS。（圖／東森自然美提供）

▲全新晶鑽肽系列快速滲透到皮膚底層幫助膠原的合成 。（圖／東森自然美提供）

全新晶鑽肽「美白升級」

自然美全新晶鑽肽系列也是美博會亮點，分成面部跟眼睛的兩個套組。東森自然美教育行銷部培訓經理鄭婷嫻表示，該產品今年重新升級，快速滲透到皮膚底層幫助膠原的合成，緊致肌膚。美白方面加9勝肽，6勝肽是抗皺，可以媲美去注射肉毒效果，大概兩周內會明顯發現肌膚有提亮感。另外，眼霜部分也可以改善黑眼圈，加速皮膚活化。

▲▼2020,上海,美博會,東森,自然美, NB－1標靶水光勝肽肌潤液/小銀管 （圖／東森自然美提供）

▲東森自然美小銀管，史上最強居家水光保養 。（圖／東森自然美提供）

小銀管「超強居家護理」

東森自然美NB-1標靶系列一直是王牌產品，其中NB-1標靶水光勝肽肌潤液（小銀管），史上最強居家水光保養。東森自然美市場部副總經理馮晨表示，水光是自然美48年的王牌品牌，很多的客戶來到自然美，率先瞭解水光療程。今年3月份推出水光家居使用，我們暱稱叫小銀管，家居式水光配合月中護理，雙管齊下，在疫情期間推出時，消費者在家中能做皮膚護理。

▼小銀管質地清爽好吸收。（圖／東森自然美提供）

▲▼2020,上海,美博會,東森,自然美,體驗,敷面膜,the pure lotus試用,NB-1試用銀色瓶子。（圖／東森自然美提供）

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲自然美超級王牌產品水光儀NB-1標靶系列也是參展亮點之一。（圖／東森自然美提供）

體驗高科技美容儀

東森自然美展館體驗區人氣十分旺，這次有三項深度體驗服務，一是王牌標靶敷面粉，二是好萊塢紅地毯水光療程，三是全息量子七功能儀加上白藜蘆醇安瓶護理，原本是90分鐘療程配合展出縮短到40分鐘。

自然美超級王牌產品水光儀NB-1標靶系列也是參展亮點之一，使用世界先進高科技儀器無針水光，將NB-1標靶產品經過霧化成微小分子，深度注入肌膚年輕活力。東森自然美執行長林燕玲介紹，無針水光療程可以深入真皮層，效果顯著，透過高壓的水壓非常精細的這個設計 噴發之後，深度清潔皮膚。過去使用化學、激素化妝品，因為常年沉澱在皮膚底層，經過水光可以有效清理。

另外，全息量子七功能儀結合安瓶護理，東森自然美教育行銷部培訓經理鄭婷嫻鄭婷嫻進一步介紹這是新療程，高科技儀器搭配白藜蘆醇系列產品，整體包裝是紫色，主要是從法國鲜萃南法黑葡萄，抗氧化效果好。

▲▼2020,上海,美博會,東森,自然美, bio up系列 （圖／東森自然美提供）

▲自然美小資女輕醫美Bio up品牌也是參展主打亮點。（圖／東森自然美提供）

小資女美容＆益生菌護腸胃

針對小資族女性消費群體，自然美Bio up品牌也是參展主打亮點，東森自然美營運總經理孫雅歆表示，「輕醫美Bio up品牌是採用光電類的項目，儀器加產品，護理方式十分便捷，對於一些年輕族群有非常好的吸睛率。」每次消費者體驗過後，整個儀式感非常好又很有樂趣，非常受到年輕人、講求快美容的上班女性喜愛。

這次自然美推出主打明星健康食品，孫雅歆進一步介紹，相較傳統益生菌粉末容易黏牙，自然美三月份新研發推出的產品益生菌粉末十分細緻、入口即化，腸胃馬上吸收效果很好，修復心肝脾胃腎，帶動全身的免疫力。美博會現場消費者也分享，「吃過自然美益生菌之後，對於長期便秘的人來說十分有效，也沒有副作用，直接倒嘴巴裡很方便。酸酸甜甜很好入口。」

▼自然美三月份新推出益生菌粉末細緻，對腸胃有好療效。（圖／東森自然美提供）

▲▼2020,上海,美博會,東森,自然美,益生菌 （圖／東森自然美提供）

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