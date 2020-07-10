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輕醫美當道　東森自然美推「Bio up」主攻小資族

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▲▼2020,自然美,Bio-Up、THE PURE LOTUS,體驗, 展場攤位。（圖／東森自然美提供）

▲自然美Bio up品牌產品結合儀器，帶給消費者輕醫美等級的護膚保養體驗。（圖／東森自然美提供）

記者陳政錄、任以芳／台北—上海連線報導

隨以皮膚管理為主的輕醫美逐漸成為美業主流，東森自然美自去年起，推出「Bio up」法妮迪，結合產品和儀器的護理方式，東森自然美營運總經理孫雅歆說，該品牌主攻求新求變的年輕族群和小資族，既有「儀式感」，還方便、無痛、又有效率。

孫雅歆表示，以消費模式來看，這就是屬於輕醫美領域的「快銷組」，因為現代人壓力大、愛吃火鍋，或多或少都有一點皮膚問題，如長痘痘、黑眼圈，那麼對年輕人、小資族來說，自然美能以較有效率、實惠的方式透過專業療程，幫助他們解決問題。

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲2020美博會自然美場館現場體驗療程。（圖／東森自然美提供）

事實上，主打年輕線的Bio up美容院，和一般熟知的自然美SPA生活館不太一樣，後者是以護理SPA課程為主，配合護膚產品、美妝保養品為輔，屬於漸進式打造「自然就是美」的過程；而Bio up美容院則可以滿足白領女性在有限的碎片時間內，想要變美的訴求，運用進口的、先進的科學美容儀器搭配生物產品、個性護理，提供有效、快速、安全的科技美容體驗。

孫雅歆表示，Bio up的產品針對學生、小資族，與中高價位的自然美產品來說，價格相對親民。

東森自然美市場部副總經理馮晨表示，線下連鎖美容院，是自然美的核心業務之一，而集團在建立的Bio up品牌，結合電商拓銷產品，主攻18到30歲的族群，以性價比和療程的「短平快」吸引消費者，培養主力消費族群。

第25屆上海美博會（上海CBE）是中國大陸現階段規模最大、影響力最高的美容展之一，東森集團2018年入主自然美後，抓住美麗聯盟、強強合作的契機，連續第2年參展美博會。

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