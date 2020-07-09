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自然美迎來開門紅！　4電商平台簽約「7千萬戰略合作」

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▲▼2020,美博會,自然美,行云王泯樺副總裁(短髮年輕),心橙周文垚總經理（略長髮）。（圖／記者任以芳攝）

▲東森自然美執行長林燕玲與戰略夥伴完成簽約儀式。（圖／東森自然美提供）

記者任以芳／上海報導

上海美博會今（9日）登場，東森自然美參展首日迎來「開門紅」，自然美代理的韓國濟州島美容品牌THE PURE LOTUS與大陸四家優質電商公司平台行雲、心橙、考拉購、聯宸簽約成為戰略夥伴，預計2020年度之內完成1800萬的銷售額，換算台幣大約7千多萬。東森自然美執行長林燕玲也表示，「THE PURE LOTUS在美博會是一個非常重要發表品牌，也是自然美相當重視的全新電商品牌，非常看好後續爆發力。」

▲▼2020,美博會,自然美,行云王泯樺副總裁(短髮年輕),心橙周文垚總經理（略長髮）。（圖／記者任以芳攝）

▲東森自然美電商戰略夥伴，行雲王泯樺副總裁。（圖／東森自然美提供）

美博會展出第一天，東森自然美迎來好消息。上午和下午有兩場簽約儀式，自然美與大陸四家優質電商公司平台行云、心橙、考拉購、聯宸進行深度戰略合作，2020年度之內完成1800萬的營框。

東森自然美執行長林燕玲強調，「THE PURE LOTUS廣受歐美消費者喜愛，美國梅西百貨也有設櫃銷售，自然美看中該品牌價值與潛力，去年底引進到大陸市場。」目前是自然美重點推廣的全新電商項目，也是參展美博會的重磅發表，加上戰略夥伴合作，如虎添翼。

▲東森自然美電商戰略夥伴，行云王泯樺副總裁。（圖／東森自然美提供）。

▲行雲高級副總裁王泯樺非常期待與自然美深度合作。（圖／東森自然美提供）。

東森自然美戰略夥伴－行雲高級副總裁王泯樺也表示，「2020年對於行雲來說是充滿戰略意義的一年，美妝個護是行雲著重發力、深耕品牌的板塊。在護膚領域，自然美擁有豐厚的底蘊、專注的理念和優秀的匠心產品，這也是行雲選擇重要合作夥伴的根本訴求。」從THE PURE LOTUS 開始，我們希望和自然美深度合作，發揮行雲在品牌行銷和管道通路上的優勢，將更多更優秀的進口美妝個護品牌介紹給大陸消費者。

王泯樺進一步指出，未來行雲將透過天貓、京東、考拉、唯品會等EKA管道是我們合作THE PURE LOTUS 的核心管道，我們也將利用新媒體能力，豐富直播、自媒體等新新型行銷管道，同時，行雲擁有的15萬小B分銷商和完整的中腰部管道體系將為品牌中長期增長提供重要支援。

▲▼2020,美博會,自然美,心橙周文垚總經理（略長髮）。（圖／記者任以芳攝）

▲東森自然美電商戰略夥伴，心橙總經理周文垚。（圖／東森自然美提供）

目前，自然美代理的THE PURE LOTUS品牌先布局天貓旗艦店和小紅書，再透過戰略夥伴鋪展到更多電商平台。東森自然美市場部副總經理馮晨表示，「我們授權給戰略夥伴負責其他管道的拓展和營銷，比如行云以後可以拿自然美的產品，在不同的其他的平台幫自然美推廣。」另外三家優質夥伴也是電商管道商，手中有各種各樣的管道，透過不同方式營銷，雙方一起把 THE PURE LOTUS品牌迅速開展到大陸各大主流電商平台。

▲▼2020,美博會,自然美,行云王泯樺副總裁(短髮年輕),心橙周文垚總經理（略長髮）。（圖／記者任以芳攝）

▲自然美全新電商品牌THE PURE LOTUS。（圖／記者任以芳攝）

目前，大陸電商市場蓬勃發展，去年12月底，自然美積極布局組建自己的電商團隊，4月底先上線天貓店推廣THE PURE LOTUS品牌。馮晨強調，「透過這次戰略合作做大陸全境的線上線下總代理合作方式，然後我們用的是跨境的模式，通過這種模式，作為一種新的業務管道。」自然美可以賣自己生產的品牌，也可以開展代理業務。

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