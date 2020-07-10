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東森快美容　自然美作臉「3小時→20分鐘」給妳啵亮水光肌

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▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲2020上海美博會，東森自然美攜帶最先進的儀器和最新產品亮相，並讓客戶現場體驗。（圖／東森自然美提供）

記者陳政錄、任以芳／台北—上海連線報導

現代人生活步調快，追求青春美麗，講究有效、安全、快速的美容保養方式，其中，東森自然美在9到11日舉辦的上海美博會提供以色列原裝「女神機」，搭配無針水光療程體驗，不僅把傳統做臉時間從3小時濃縮到20分鐘，還能達到更好的肌膚活化、透亮功效，「快美容」新模式堪稱商務人士的最愛。

東森自然美營運總經理孫雅歆表示，東森自然美本次參展，除了美妝保養品產品升級，還充分展現與時俱進的高科技，第一，現場展示以色列原裝「女神機」，可對身體21部位改善修復器官細胞修復，提高身體免疫力，對面容是刺激膠原蛋白再生，抗衰老。

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲自然美多元布局，在既有自然美SPA館、中高端產品線外，創立Bio up品牌，以及更豐富多元的產品線，搶進「快美容」新模式。（圖／東森自然美提供）

第二，還有全息量子七功能儀，幫細胞洗個澡；第三，管理身體的機器人也會亮相，主要提高身體免疫療程抗衰老療程，這些高科技儀器都是自然美專業頂級秘密武器。

孫雅歆解釋，許多商務人士因為時間緊湊，沒有時間做臉，但在東森自然美，只要約20分鐘，就能達到更好的功效，一般使用「無針水光」搭配女神機，讓消費者細胞活化，兩者各需要15分鐘和5到8分鐘，就可以讓肌膚達到又潤、又透、又亮的「女神肌」，且只要做一次，之後的21天都能發揮肌膚再生、代謝的功能。

東森自然美市場部副總經理馮晨表示，「快美容」是自然美針對不同客群需求，在提供高端美容服務產品線的同時，開發安全、有效，但較快速，具備性價比的美容保養模式，透過鎖定追求效率的小資白領，打造的新品牌「Bio up」，不斷地提高自己。

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美面膜設計，有助於肌膚吸收精華液。（圖／東森自然美提供）

除了世界級的先進儀器和項目外，孫雅歆介紹，東森自然美還推出居家使用的白藜蘆醇雙層超導面膜，外面的銀膜發揮「熱感超導」作用，讓肌膚充分吸收內層的精華液，不會外洩，外型以「兩段式」設計，符合多種臉型，敷上的時候，「就好像有兩只手幫妳在做按摩」，又便捷、又有效。

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