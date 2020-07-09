陳其邁青年發言人轟李眉蓁「不敢批評香港國安法」：是在畏縮什麼？





▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「港版國安法」第43條實施細則授權香港警務處長，必要時可要求台灣政治性組織提供相關資料，否則可罰款甚至監禁。民進黨高雄市長候選人陳其邁8日強調，若順利當選市長，這種公文寄到高市府來，「我就用碎紙機把它碎掉！」對比國民黨對手李眉蓁稱中華民國不至於收到這種公文，陳其邁青年發言人林尚毅痛批，「國民黨在畏畏縮縮什麼？」

港版國安法明訂「可要求台灣政治性組織提供相關資料」，若不從可罰款甚至監禁，引發外界關注藍綠陣營態度。對此，國民黨文傳會主委王育敏以「這個問題應該由民進黨來回答」迴避問題，遭到民進黨砲轟。民進黨強調作為台灣的民主政黨，要配合惡法傷害香港民主，答案很清楚就是「不可能」。

陳其邁8日表態，若當選高雄市長，高市府若收到這種公文，「我就用碎紙機把它碎掉！」李眉蓁方面卻稱中華民國不至於收到這種公文，當市長一定公開透明。

中山大學前學生會長、陳其邁青年事務發言人林尚毅對此相當不以為然，反問李眉蓁，「一下說不會收到？一下又稱會公開透明？您確定這樣的發言沒有邏輯矛盾嗎？」

林尚毅指出，國安法第四十三條寫明「要求外國及境外政治性組織，外國及境外當局或者政治性組織的代理人提供資料」。實施細則明訂「可在保安局局長批准下，向台灣政治性組織，或台灣代理人，送達書面通知，規定該組識或代理人在指定期限內，按指定方式向警務處處長提交指明資料」。

林尚毅說，國安法等於賦予香港政府權力，限定日期，限定格式，命令台灣配合。台灣人不僅難以接收台灣這麼被矮化，也沒必要配合港版國安法。

林尚毅痛批李眉蓁，還是市議員卻自稱市長，搞不清楚狀況，也說不清楚話。「倘若您真的想公開透明，那港人及市民的安全誰來負責？」林尚毅質疑，「李眉蓁在香港議題，市政問題，真的做好準備了嗎？」