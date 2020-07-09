首爾市長朴元淳遭控性騷秘書　警方發現遺書

▲首爾市長朴元淳。（圖／翻攝自朴元淳臉書）

文／中央社



韓國首爾市長朴元淳今天失聯，傳出可能是因遭秘書告發性騷擾。警方在市長官邸發現朴元淳留下的遺書，但就部分媒體報導已在成均館大學附近公園尋獲遺體，警方予以否認。

首爾放送（SBS）報導，警方接獲朴元淳女兒通報父親失聯後，追蹤朴元淳手機最後定位位置，確定當時手機定位在城北區芬蘭大使館附近，並以此在附近腳程約30分的公園展開搜索。

警方稍早也搜查市長官邸，發現朴元淳留下的遺書，不排除朴元淳可能輕生。根據監視器畫面，朴元淳今天上午離開官邸時頭戴黑色帽子，身穿深色夾克、背著深色包包。

首爾日報稍早報導，朴元淳遺體已在成均館大學後門公園尋獲，但警方隨即回應，此報導並非事實。

首爾市政府今天上午10時40分許發出公告，表示朴元淳因「不得已原因」取消今天所有行程。朴元淳原定下午4時40分在市長室接待總統直屬國家均衡發展委員會委員長金思悅（譯音），討論首爾與各地方共生等區域均衡發展議題。

朴元淳失聯消息傳出後，市府表示朴元淳今天是以身體不適為由請假，目前正在確認狀況。朴元淳手機至今仍保持關機狀態。

警方及市府表示，朴元淳可能是因近期不動產政策等業務感到壓力，才關機整理思緒；但根據媒體報導，前市府人員表示，朴元淳應是遭市府秘書室女員工告發Me Too事件（性暴力或性騷擾等行為），才請假鬧失聯。

SBS報導，首爾地方警察廳表示，昨晚收到針對朴元淳的控告，告發者為從2017年起擔任朴元淳秘書的A某，A某表示，擔任朴元淳秘書後，持續遭朴元淳性騷擾，除肢體接觸外，朴元淳曾多次透過手機訊息傳自己的照片給A某。

根據A某陳述，朴元淳多是以telegram聯絡A某，A某也向警方提供對話內容作為證據。A某也說，除她之外還有很多受害者。

警方仍在調查告發者陳述是否屬實，預計再傳喚相關證人，朴元淳勢必為傳喚對象之一。不過，目前尚未確定朴元淳是否已得知自己遭控告，也不知道此事與他失聯是否有關。

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