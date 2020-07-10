無視中國警告　法國揚言協調歐盟反港版國安法

▲法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian） 。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

法國外長勒德里安昨天表明，不會對北京的香港政策「無動於衷」。儘管北京今天警告法國無權干涉中國內政，勒德里安偕同西班牙外長召開聯合記者會時仍強調，將協同歐盟各國採取行動。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）昨天在參議院外交事務委員會中表示，法國不會對香港國家安全法問題袖手旁觀，「我們會在適當時機採取行動」，並強調將與其他歐洲國家協調合作。他指出：「這與1997年的基本法以及『一國兩制』原則有著巨大斷裂....因此我們不可能袖手旁觀。」

面對勒德里安的發言，中國外交部發言人趙立堅今天回應表示：「香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。」北京也強調希望「有關國家」能「謹言慎行，多做有利於香港繁榮穩定的事」。

然而今天中午勒德里安與西班牙外長龔薩雷茲（Arancha Gonzalez Laya）在巴黎外交部前召開聯合記者會時，勒德里安再次重申對香港政策的態度：「在我們看來，國安法嚴重撼動了1997年的基本法，以及『一國兩制』原則下的香港自治。」

勒德里安接著指出，當司法基礎已遭動搖時，這些原則也將受到威脅。「再者，旅港國人也可能成為新措施的受害者....」。他說，他們將於20日的歐盟外長會議上討論這個問題。

龔薩雷茲今天也在記者會上補充表示，「遊戲規則，是一國兩制....這個系統的維持與日常運作，對我們來說是很重要的」。

7月1日港區國安法在北京的主導下正式上路，企圖以四大罪名鎮壓民眾：顛覆政權罪、分裂罪、恐怖主義罪與勾結外國勢力罪。該法案將徹底改變1997年從英國回歸中國後的香港，民主人士擔心這將是對自由與自治前所未有的破壞。

相較於美國與英國的強硬態度，歐盟目前對此顯得過於保守。歐盟日前呼籲中國「避免所有損害香港自治的行動」，但除此之外，尚未採取任何反擊措施。