馬英九拿反滲透法類比港國安法　陸委會點出關鍵差異

▲港版國安法引起國際關注。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

前總統馬英九日前以《國安五法》與《反滲透法》對比港版國安法，抨擊蔡英文政府假藉國安之名，打壓國民自由人權。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正9日回應，《國安五法》與《反滲透法》是透過民主立法的程序，在必要的範圍內強化民主防衛，反觀港版國安法是透過沒有民意授權基礎的機制，兩者完全無法相提並論。

馬英九辦公室日前表示，去年蔡英文政府通過《國安五法》與《反滲透法》的諸多蠻橫荒謬作風，國內學者已多所批評，中共的港版《國安法》爭議，完全不能掩蓋蔡政府假藉國安之名，打壓國民自由人權、破壞民主法治的種種劣跡。專制政權可議可惡，號稱「民主」的蔡政府卻有類似作為，豈不是更離譜？

針對馬英九的言論，總統蔡英文回應，不理解為什麼馬英九這麼說。她強調，很多民主國家都制定法律防止中國大陸勢力滲透，這也是《國安五法》的立法目的。立法院長游錫堃則抨擊馬英九的認知完全錯誤，現在應該少講話。

▲前總統馬英九（圖／記者周宸亘攝）

陸委會9日下午舉行例行記者會，對於馬英九的「類比」，邱垂正指出，《國安五法》與《反滲透法》是透過民主立法的程序，在必要的範圍內強化民主防衛，以維護國家安全及自由民主憲政體制的正常運作，「尤其反滲透法是針對法律原本就禁止的不法行為，相關的規範，並沒有限制憲法、保障人民的言論及表意的自由。」

他表示，港版國安法是在專制的體制下，透過沒有民意授權基礎的機制，且繞過香港立法機構制訂讓人民因言獲罪的法令，擁有無所不在、無所不包的管轄權，兩者完全無法相提並論。

邱垂正強調，中華民國是一個民主法治的國家，所有涉及人民權利義務的法律，都必須在一定的立法程序，尤其公開、透明的過程並受到社會監督，其法律基礎也是基於獨立超然的司法體系，與中共蠻橫推動的港版國安法完全不同。

▲港國安法立法越過香港立法機構。（圖／路透社）