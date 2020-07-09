澳洲延長港人簽證！「中方不吃這一套」趙立堅嗆：後果由澳洲承擔

▲ 香港限聚令第四天又爆發抗議事件。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

港版國安法生效後，澳洲便宣布，將延長部分港人的簽證5年，也預備提供移民途徑，並暫停與香港的引渡條約。對此，中國外交部發言人趙立堅今（9）日怒轟，澳洲「粗暴干涉中國內政，中方不吃這一套」，後果由澳方完全承擔。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9日表示將延長部分港人的簽證，此舉適用已在澳洲生活的民眾，政府並準備提供永久居留的途徑。目前在澳洲持有臨時工作簽證、學生簽證者，將能獲得延期，允許部分港人於澳洲再停留5年；5年後，將有機會取得永久居留權。此外，澳洲方面還通知香港，將暫停與香港的引渡協議。

趙立堅對此表示，澳方有關言論和所宣布的舉措，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，「中方不吃這一套！我們對此表示強烈譴責，並保留進一步作出反應的權利，由此造成的一切後果將完全由澳方承擔。」

「任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞。」趙立堅強調，中方敦促澳方立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對中澳關係造成進一步的損害。

另一方面，針對中方有關部門正在考慮起訴德國學者鄭國恩和澳洲戰略政策研究所（ASPI ），趙立堅說，「如果鄭國恩沒有撒謊造謠，他心虛什麼呀？任何惡意誹謗行為都應受到譴責和追究，這是常識。」

「眾所周知，鄭國恩和澳洲戰略政策研究所一貫熱衷於炮製涉華謊言，誹謗中國。」趙立堅強調，他們背後有誰在「操盤」，中外媒體已經多次披露，在此就不重複了，最後奉勸有關方面，「多行不義必自斃，盡快回頭是岸」。

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