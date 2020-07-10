快訊／高雄男遭砍倒小黃招呼站　一走出酒店就中刀！警方衝現場帶回2女子

▲高雄七賢路發生殺人案件，一名男子滿身血倒臥人行道，旁邊一名女伴嚇傻 。（圖／地方中心翻攝）
地方中心／高雄報導
高雄市七賢路知名舞廳前大約在10日清晨六點左右，發生一起殺人案件，一名男子當街被砍，胸口全是鮮血倒臥在人行道，旁邊一名女子受到驚嚇，蹲在男子旁邊，目前救護車已經抵達現場救護，送走2名傷者，而警方先帶回2名女子，了解詳細發生原因。
▲警方抵達處理 。（圖／地方中心翻攝）
▲高雄七賢路發生殺人案件，一名男子滿身血倒臥人行道，旁邊一名女伴嚇傻 。（圖／地方中心翻攝）
▲高雄七賢路發生殺人案件，一名男子滿身血倒臥人行道，旁邊一名女伴嚇傻 。（圖／地方中心翻攝）
地方中心／高雄報導
高雄市七賢路知名舞廳前大約在10日清晨六點左右，發生一起殺人案件，一名男子當街被砍，胸口全是鮮血倒臥在人行道，旁邊一名女子受到驚嚇，蹲在男子旁邊，目前救護車已經抵達現場救護，送走2名傷者，而警方先帶回2名女子，了解詳細發生原因。
▲警方抵達處理 。（圖／地方中心翻攝）
▲高雄七賢路發生殺人案件，一名男子滿身血倒臥人行道，旁邊一名女伴嚇傻 。（圖／地方中心翻攝）
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