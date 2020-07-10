快訊／高雄男遭砍倒小黃招呼站　一走出酒店就中刀！警方衝現場帶回2女子

「港版國安法」第43條實施細則授權香港警務處長，必要時可要求台灣政治性組織提供相關資料，否則可罰款甚至監禁。民進黨高雄市長補選參選人陳其邁8日強調，若順利當選市長，這種公文寄到高市府來，「我就用碎紙機把它碎掉！」對比國民黨對手李眉蓁稱中華民國不至於收到這種公文，陳其邁青年發言人人林尚毅痛批，「國民黨在畏畏縮縮什麼？」