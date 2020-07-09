太可愛！健身米奇、唐老鴨折疊水壺必收藏　小7全新迪士尼集點15日開跑

▲711全新迪士尼集點活動15日開跑。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

迪士尼聯名再一發！7-ELEVEN全新集點活動將從7月15日起登場，將米奇結合五大運動主題，推出運動系列的相關周邊，多達28項商品等著粉絲收藏。

▲棒球手套小沙發與米奇玩偶。



全新集點以迪士尼靈魂人物「米奇」為主角，其中絕對必收藏的就是「太陽能搖搖公仔」，高約10公分的立體米奇公仔為造型，靠著太陽能動力會揮揮手或搖搖頭，模樣超可愛，共有熱血籃球、青春棒球、活力羽球、陽光跑步、經典訓練5款設計，擺在裝上光看就很療癒。

▲靠太陽能運動的搖擺米奇。



可折疊矽膠水壺也是主打商品，上蓋為米奇經典立體頭型，可折疊方便攜帶，很適合夏天出門運動使用。出門運動想整套米奇則可兌換「超級運動毛巾及束口背包組」，帶上整套出門運動絕對吸睛。

▲超級運動毛巾＋束口背包組。



另外，還有棒球手套造型充氣沙發、絨毛藍牙喇叭、運動造型玩偶、米奇耳朵造型藍牙耳機、矽膠吊飾零錢包等可以收藏。消費50元就能集1點，集滿6點加價就能把喜愛的米奇周邊帶回家。

▲米奇造型藍牙耳機。



▲矽膠吊飾零錢包。

今年夏天可愛集點收藏不完，除了小7迪士尼，全聯也在7月推出「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」活動，RYAN萊恩、APEACH啵啵桃，TUBE暴走鴨、活潑愛打瞌睡的MUZI木子兔等人氣角色，推出7款生活實用小物，即日起至10月8日讓會員集點加價換購，最低1.2折就可換到。

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