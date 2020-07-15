　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東唯一沒有超商及郵局　振興三倍券由金峰分駐所代發放

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 台東唯一沒有超商及郵局，振興三倍券由金峰分駐所代發放。（圖／台東縣警局提供）

▲ 台東唯一沒有超商及郵局的金峰鄉，振興三倍券由金峰分駐所代發放。（圖／台東縣警局提供）

記者楊鈞典／台東報導

振興紙本三倍券於15日開始領購，一大早各地郵局及超商即出現領購三倍券的排隊人潮，而台東唯一沒有超商及郵局的金峰鄉由金峰警察分駐所代發放，不僅不必排隊即可快速領取，不需舟車勞頓跑到太麻里，更不需要預付1千元，讓民眾大感貼心！

在台東大武警分局金峰分駐所不用排隊也可輕鬆領到，領購振興三倍券的方式大眾都知道可分為4大超商預購、郵局當場購領及綁定信用卡、電子票券與行動支付使用數位券等方式，但行政院內政部為體諒在没有郵局及超商的偏鄉，預購及領取三倍券不便，在台東縣特別指定金峰分駐所亦可受理民眾預購三倍券，15日一早就到金峰分駐所領三倍券的黃姓民眾，大讚到分駐所預購不僅不用頂著烈日在郵局排隊，更不用在各大超商預購時要先付1千元，且不用自己去超商操作事務機，省時又省力，他會鼓勵尚未預購的親友在下波（8月1日至7日）預購期間到金峰分駐所辦理預購。

大武分局長曾有慶表示，有些偏鄉暨沒有超商也沒有郵局，對當地民眾相當的不方便，台東縣金峰鄉就是那少數沒有超商和郵局的鄉鎮之一，在內政部長徐國勇特別指示下，希望透過當地警察機關的幫忙，讓偏鄉民眾在部落內的分駐所也能完成預購和領購。曾有慶呼籲只要是設籍金峰鄉的鄉親們，在下波預購期間（8月1日至7日）只要携帶身分證（未成年人携帶户口名簿、健保卡）即可辦理預購，若本人没時間到分駐所預購亦可委託親友代為辦理，下波領取期間為8月15日至31日，只要再帶著身分證及1千元即可輕鬆領到三倍券，希望鄉親們能分享此訊息，在下波預購期間會有更多金峰鄉的鄉親受惠。

►靠這樣年輕20歲

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
熊貓外送員再爆偷吃！畫面拍下「鬼祟掏兩口」店家氣炸　真相逆轉
快訊／下班注意！午後雷雨擴大襲　北北基等6縣市大雨特報
錢櫃KTV大火查出「官員月索5萬4」　檢調搜索北市府！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日月潭觀光座談會　縣府請交通部兌現「中捷延伸南投」承諾

台東婦半夜上廁所摔落3公尺深大圳　警消民合力救援送醫

電纜大盜為購毒行竊　學甲警發動緝捕行動逮8人送辦

台東唯一沒有超商及郵局　振興三倍券由金峰分駐所代發放

竹市衛生局推智慧減重　A3減重來(LINE@) 啟用

振興三倍券實體購買民眾還是霧颯颯　民眾一早排隊等待

南警加強振興券發放安維　增加「見警率」

南投醫院站在人工智能科技最前端　打造AI輔助判讀醫學新契機

全中運淨化治安　屏東警分局密集性一天多次臨檢威力掃蕩

新竹市夜市也能用三倍券　免費換動物園門票、抽電動自行車

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

日月潭觀光座談會　縣府請交通部兌現「中捷延伸南投」承諾

台東婦半夜上廁所摔落3公尺深大圳　警消民合力救援送醫

電纜大盜為購毒行竊　學甲警發動緝捕行動逮8人送辦

台東唯一沒有超商及郵局　振興三倍券由金峰分駐所代發放

竹市衛生局推智慧減重　A3減重來(LINE@) 啟用

振興三倍券實體購買民眾還是霧颯颯　民眾一早排隊等待

南警加強振興券發放安維　增加「見警率」

南投醫院站在人工智能科技最前端　打造AI輔助判讀醫學新契機

全中運淨化治安　屏東警分局密集性一天多次臨檢威力掃蕩

新竹市夜市也能用三倍券　免費換動物園門票、抽電動自行車

冷氣壞掉「每天抱2寶睡車上」單親媽：很難受！求助房東心寒...網轟報復起底

SBL／台銀洋將策略牽動選秀　蘇士軒順利成榜眼

立院議事空轉…何志偉進議場「泡咖啡」募款　謝衣鳯當場掏3千元響應

南海角力！美官員威脅制裁　陸外交部回：覺得可悲

日月潭觀光座談會　縣府請交通部兌現「中捷延伸南投」承諾

鬧區服飾店帷幕有彈孔！玻璃全碎　高雄警：這不是槍擊案

外送員再爆偷吃！監視器拍下「鬼祟掏兩口」店家氣炸　真相曝光：大烏龍

中職／猿選秀7輪珍珠！曾總看好長程砲火　楊瑞承本季首先發

王世堅怒轟蘇貞昌：三倍券都沒辦法幹好了　你能幹什麼大事

SBL／毫無懸念！　李漢昇以新科狀元加盟九太

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

15歲少年CPR救人　過去父親倒地沒人救

全國議長齊聚苗栗　朱立倫稱會老友

金山警與環保局聯合取締改裝車

花蓮市幼另類畢旅　大班化身小萌兵勇闖障礙

新北市圖提供融合玩具服務

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

雲林郵局明起10家支局「架帳篷」備戰

「三倍券先領再說！」頭份郵局7點不到人龍湧現

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

鄭文燦協助「紙風車劇團」　進駐營區

草里釣魚吧15日開放報名

外來種埃及聖䴉花蓮現蹤　林管處籲全民追蹤

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

更多熱門

相關新聞

台灣之星挺振興　實體門市消費三倍券最高翻12倍

台灣之星挺振興　實體門市消費三倍券最高翻12倍

振興三倍券於今（15）日正式開始可使用，台灣之星響應政府政策並力挺精打細算的消費者，宣佈祭出多項加碼優惠，讓振興券再升級、最高翻12倍。台灣之星指出，不論是繳帳單、門號搭手機/家電或單買手機/配件商品等，通通都可用。

比漾用振興券「買3千元送100元」

比漾用振興券「買3千元送100元」

《街口支付》三倍券系統當機

《街口支付》三倍券系統當機

條碼刷不過「三倍券一場空」！他查官網怒了

條碼刷不過「三倍券一場空」！他查官網怒了

影／振興三倍劵上路　市民：實體券卡好用

影／振興三倍劵上路　市民：實體券卡好用

關鍵字：

金峰分駐所振興三倍券超商郵局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面