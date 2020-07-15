台東唯一沒有超商及郵局　振興三倍券由金峰分駐所代發放

▲ 台東唯一沒有超商及郵局的金峰鄉，振興三倍券由金峰分駐所代發放。（圖／台東縣警局提供）

記者楊鈞典／台東報導

振興紙本三倍券於15日開始領購，一大早各地郵局及超商即出現領購三倍券的排隊人潮，而台東唯一沒有超商及郵局的金峰鄉由金峰警察分駐所代發放，不僅不必排隊即可快速領取，不需舟車勞頓跑到太麻里，更不需要預付1千元，讓民眾大感貼心！

在台東大武警分局金峰分駐所不用排隊也可輕鬆領到，領購振興三倍券的方式大眾都知道可分為4大超商預購、郵局當場購領及綁定信用卡、電子票券與行動支付使用數位券等方式，但行政院內政部為體諒在没有郵局及超商的偏鄉，預購及領取三倍券不便，在台東縣特別指定金峰分駐所亦可受理民眾預購三倍券，15日一早就到金峰分駐所領三倍券的黃姓民眾，大讚到分駐所預購不僅不用頂著烈日在郵局排隊，更不用在各大超商預購時要先付1千元，且不用自己去超商操作事務機，省時又省力，他會鼓勵尚未預購的親友在下波（8月1日至7日）預購期間到金峰分駐所辦理預購。

大武分局長曾有慶表示，有些偏鄉暨沒有超商也沒有郵局，對當地民眾相當的不方便，台東縣金峰鄉就是那少數沒有超商和郵局的鄉鎮之一，在內政部長徐國勇特別指示下，希望透過當地警察機關的幫忙，讓偏鄉民眾在部落內的分駐所也能完成預購和領購。曾有慶呼籲只要是設籍金峰鄉的鄉親們，在下波預購期間（8月1日至7日）只要携帶身分證（未成年人携帶户口名簿、健保卡）即可辦理預購，若本人没時間到分駐所預購亦可委託親友代為辦理，下波領取期間為8月15日至31日，只要再帶著身分證及1千元即可輕鬆領到三倍券，希望鄉親們能分享此訊息，在下波預購期間會有更多金峰鄉的鄉親受惠。

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