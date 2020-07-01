Ka粉暴動！韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物1.2折換購

▲Ka粉必收！韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物最低1.2折換購。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

專業Ka粉要暴動了！韓國通訊軟體KAKAO TALK角色形象鮮明，擄獲許多少年少女的心，「KAKAO FRIENDS」專賣店甚至大排隊；而量販店全聯看準商機，特別在台引進合作開發「KAKAO FRIENDS」7款療癒生活實用小物，自7/3-10/8為期14週讓會員集點加價換購，最低1.2折就可換到。

▲「KAKAO FRIENDS」7款療癒生活實用小物，自7/3-10/8為期14週讓會員集點加價換購。（圖／全聯提供）

全聯推出「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」活動，主要以暖男代表RYAN萊恩、淘氣小可愛APEACH啵啵桃，TUBE暴走鴨、活潑愛打瞌睡的MUZI木子兔等人氣角色進行開發設計，總共推出7款生活實用小物，分別為「咬線磁鐵公仔-RYAN萊恩/MUZI木子兔」「發光卡套-RYAN萊恩/APEACH啵啵桃」、「顯示型大容量無線行動電源-RYAN萊恩/TUBE暴走鴨」、「黃/白光多功能公仔桌燈-RYAN萊恩」。

▲韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物，換算下來最低不到1.2折可換購。（圖／全聯提供）

自7/3～10/8為期14週，持福利卡購買飲料、冰品（不含PX Go！，酒類及冷藏乳製品、豆漿/米漿、燕麥/五穀飲等）單筆每滿60元，即可獲得1積分，使用指定積分就能加價換購一款，各商品數量有限，換完為止。活動期間使用3積分或10積分，並加價59元到599元即可換購一款，換算下來最低不到1.2折起。

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