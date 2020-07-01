　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Ka粉暴動！韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物1.2折換購

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼Ka粉必收！韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物1.2折換購。（圖／全聯提供）

▲Ka粉必收！韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物最低1.2折換購。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

專業Ka粉要暴動了！韓國通訊軟體KAKAO TALK角色形象鮮明，擄獲許多少年少女的心，「KAKAO FRIENDS」專賣店甚至大排隊；而量販店全聯看準商機，特別在台引進合作開發「KAKAO FRIENDS」7款療癒生活實用小物，自7/3-10/8為期14週讓會員集點加價換購，最低1.2折就可換到。

▲▼Ka粉必收！韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物1.2折換購。（圖／全聯提供）

▲「KAKAO FRIENDS」7款療癒生活實用小物，自7/3-10/8為期14週讓會員集點加價換購。（圖／全聯提供）

全聯推出「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」活動，主要以暖男代表RYAN萊恩、淘氣小可愛APEACH啵啵桃，TUBE暴走鴨、活潑愛打瞌睡的MUZI木子兔等人氣角色進行開發設計，總共推出7款生活實用小物，分別為「咬線磁鐵公仔-RYAN萊恩/MUZI木子兔」「發光卡套-RYAN萊恩/APEACH啵啵桃」、「顯示型大容量無線行動電源-RYAN萊恩/TUBE暴走鴨」、「黃/白光多功能公仔桌燈-RYAN萊恩」。

▲▼Ka粉必收！韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物1.2折換購。（圖／全聯提供）

▲韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物，換算下來最低不到1.2折可換購。（圖／全聯提供）

自7/3～10/8為期14週，持福利卡購買飲料、冰品（不含PX Go！，酒類及冷藏乳製品、豆漿/米漿、燕麥/五穀飲等）單筆每滿60元，即可獲得1積分，使用指定積分就能加價換購一款，各商品數量有限，換完為止。活動期間使用3積分或10積分，並加價59元到599元即可換購一款，換算下來最低不到1.2折起。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」！廚房滷肉畫面辣翻…網一看全
快訊／廣明總經理何世池請辭「改任顧問」！林百里也卸任董座
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Ka粉暴動！韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物1.2折換購

【廣編】吃米其林享雙倍抽　送大金變頻空調、空氣清淨機共16台

【廣編】睽違10個月首個10億級大獎　威力彩7/2頭獎上看12億

家長快看！中衛兒童口罩上架了　電商今明開賣時間曝光

這零錢包有香味！　「維力炸醬麵」聯名「一帆布包」超吸睛

解封新生活必學纖盈兩大招　在家出外都能輕鬆做到！

不用羨慕台中了！全聯北部首間咖啡廳7/4開幕　4款限定「珍奶甜點」超療癒

全國電子電視流血賣！買QLED量子電視送Electrolux吸塵器　再贈5百現金折價券

台灣夏普收購「美華泰」跨足美妝　10月開網購旗艦店

電商、團購網自辦振興回饋曝光　無條件發優惠券現領使用

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

Ka粉暴動！韓國排隊專賣店「KAKAO FRIENDS」7款療癒小物1.2折換購

【廣編】吃米其林享雙倍抽　送大金變頻空調、空氣清淨機共16台

【廣編】睽違10個月首個10億級大獎　威力彩7/2頭獎上看12億

家長快看！中衛兒童口罩上架了　電商今明開賣時間曝光

這零錢包有香味！　「維力炸醬麵」聯名「一帆布包」超吸睛

解封新生活必學纖盈兩大招　在家出外都能輕鬆做到！

不用羨慕台中了！全聯北部首間咖啡廳7/4開幕　4款限定「珍奶甜點」超療癒

全國電子電視流血賣！買QLED量子電視送Electrolux吸塵器　再贈5百現金折價券

台灣夏普收購「美華泰」跨足美妝　10月開網購旗艦店

電商、團購網自辦振興回饋曝光　無條件發優惠券現領使用

揭密非洲之角「索馬利蘭」　不受國際承認卻擁「超優越戰略地位」！

神奇眼罩蓋下去！狗狗乖乖交手剪指甲　奴才火速喀喀喀完成

低利率時代也可拉高收益！投資專家曝光策略：鎖定「特別收益」擁股債息

快撐不下去了！　國內首家地勤代理業務「台灣天際」爭取納入紓困3.0

「蝶龍」離開籃網5年每天仍領1.5萬美金　威廉斯1日領完最後薪水

桃園鐵皮倉庫大火濃煙衝天　「距鐵道僅5公尺」消防及時撲滅

中職／古林睿煬登板很緊張　餅總：想要做的更好

信義房屋繪畫比賽　「我的社區」長這樣

6月狂賣2451台！LEXUS連2個月奪豪華車冠軍　獲勝全靠它們

蠟筆小新粗眉！　動物園「火焰箭毒蛙」首繁殖成功：我們不是塑膠做的

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

消費熱門新聞

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

預購3倍券！阿嬤5張卡花8分鐘崩潰

直擊／三倍券開賣小7全家OK當機

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

20秒搞定！4大超商「三倍券預購」教學文先看

4大超商「三倍券預購」優惠懶人包！

30秒輕鬆完成！超商預購三倍券教學影片來了

振興三倍券預購教學影片一次看懂

蝦皮今下午5點開賣中衛5色口罩

暗戀三年不說⋯收行李翻出告白詩

台灣夏普收購美華泰　10月開新店

筆記！ibon「5步驟」預購三倍券

全聯「振興大禮包」30倍奉還

電商、團購網自辦振興優惠內容曝光

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

東區ZARA前車震　下場曝光

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面