超商條碼刷不過！他浪費2hrs「三倍券一場空」...查官網驚已領取：詐財

▲原PO領三倍券遇BUG！（示意圖／記者李宜秦攝）



網搜小組／劉維榛報導

「讓人感覺真的很差！」一名男網友抱怨，今（15）日去超商領三倍券，第一次等了一小時，終於拿到小白單，結果店家條碼卻刷不過，又花50分鐘操作重印，螢幕卻顯示「不可重複領取」。事後，原PO又上官網一查，赫見系統顯示「已於超商領券」，讓他怒譙「政府在詐財？機台在搞鬼？」

台中一名男網友在臉書《爆怨公社》森77表示，一早去超商操作機台，好不容易印出小白單，結果店員刷條碼後，系統卻刷不過，要求原PO再去機台重用。結果遇到上當機，原PO白等50分鐘後，下場更傻眼！

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只見機台顯示「不可重複領取」，店員也束手無策，原PO整個懷疑人生，衝回家裡到三倍券官網查詢，結果網頁竟顯示「已於超商領券！」

▲原PO查官網，顯示已領取！（圖／翻攝爆怨公社）



這一幕讓原PO失去理智大罵，「問題是我根本沒領到啊！店員說條碼沒刷過，所以沒給我，兩個鐘頭我讓我在那邊幹嘛？所以？政府在詐財？機台在搞鬼？不管哪個，讓人感覺真的很差！」

討拍文曝光後，不少網友狂酸，「拜託～系統當機也可以說成詐騙，有沒有這麼被害妄想」、「跟政府有啥關係？這種問題超商其實常常有就是系統當機了而已」、「正常的店員會寫下你的身分證、名字跟號碼，然後請你提出證明就這麼簡單，請不要怪店員或是政府謝謝」、「簡訊不是有說，建議避開前三天取貨嘛」、「我ok，你先當」。

▲網友正反戰爆！（圖／翻攝爆怨公社）



另一派網友同情直呼「真倒霉遇到機台bug了，這下有的吵了」、「找超商，應該有監視器」、「綁信用卡和行動支付就沒有這些困擾啦」、「完了被陰了」、「一手交錢一手交貨是最安全的方式，我只能說節哀」、「打1988聯絡」、「po一下你的小白單，如果不讓你領應該單子還在吧？」

原PO也一一解釋窘境，「撥過去1988，連接通都沒有，直接被結束通話」、「店員說那張條碼單子，過15分鐘如果沒有刷成功，就失效了，所以我條碼單子給店員，沒有收了」。其中也有一名女網友遇到類似情況，「系統當機，過一下再刷就有了！我早上也是」。