三倍券遭嗆「為何不能在超商24小時領取」　經濟部曝光背後原因





▲超商店員協助民眾領取三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

記者蔣婕妤／台北報導

振興三倍券15日正式上路，超商領取及郵局後面一早雖然一度當機，不過後續狀況已經排除，截至下午5點已經有167萬人領券成功。不過，國民黨下午召開記者會怒批三倍券很亂，更嗆為何三倍券不能比照口罩在超商24小時領取？對此，經濟部曝光背後原因，其實是為了大夜班超商店員的安全。

國民黨文傳會主委王育敏指控三倍券一早大當機、讓民眾頂著太陽排隊。對於三倍券不能24小時領取，她嗆，「預購三倍券在超商僅開放領取時間為上午九時到晚間十時止，為何口罩可以24小時領取，三倍券卻不行？要人潮分流，卻不運用超商全日營業的優勢，神邏輯令人費解。」

為何三倍券不能24小時領取？經濟部臉書已經解答，「基於安全考量，部分預訂破千份三倍券的熱點門市，除加強警力巡邏，每日將會只配適量三倍券到店，而當天份數領完，各門市隔天就會立刻補貨，不用擔心，一定都領得到。這樣的安排是安全考量，避免同一門市留存過多三倍券，如果你想節省時間，不用急著在前三天、人最多的時候去領券。」

行政院發言人丁怡銘強調，三倍券之所以不比照口罩24在開放領取，主因是考量到超商大夜班店員的安全，總公司每日適量配送給超商。

面對國民黨質疑，丁怡銘回應，今天因應第一天的熱潮，超商在自己系統上實施流量管制，地圖也有些短暫狀況，但是修復後運作已恢復正常，下午五點為止，超商有97.7萬人領券，郵局有69.3萬領券，合計167.0萬，整體而言秩序良好，領券效率也很不錯。系統也會經由今天的經驗不斷改進，希望每一天都能更順利。