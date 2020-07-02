三倍券「預購+優惠」成功帶人流！超商來客數增2成　民眾最愛咖啡買1送1

▲紙本三倍券昨日開放至4大超商預購。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」於昨（1）日正式開放預購，並分為紙本、信用卡、電子票證與行動支付等4種方式申請，截至上午11時止共完成216萬7879件，其中，使用4大超商事務機預購實體紙本則佔了120萬5407件，超過預期人數，而為了此次三倍券預購各超商也紛紛推出優惠搶客，不僅成功帶動來客數最少2成，使用預購優惠民眾也以選擇咖啡買1送1最多。

▲OK mart三倍券預購祭出大杯拿鐵買1送1優惠。（圖／業者提供）

實體三倍券昨日上午9時開放在4大超商進行預購，民眾需攜帶健保卡和1千元現金，就可透過超商門市事務機進行預訂即可，為了此次三倍券預購，各超商也紛紛祭出預購優惠，如購物金免費拿、咖啡買1送1等搶人流，果然成功帶動來客率。

全家指出單就昨日而已，三倍券預購成功帶動門市來客數成長1至2成；而OK mart則透露從昨日至今日中午止，預購人次將近3萬，其中，於預購當下使用限定優惠活動比例約2%，且選擇拿鐵買1送1最多，佔優惠使用量約5成。

超商首波預購實體三倍券只到7月7日晚間10時止，開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，同樣需要攜帶健保卡於原門市進行領取，第二波預購時間為8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時，領取時間為8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。

提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。