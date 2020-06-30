30秒輕鬆完成！超商「預購三倍券」教學影片來了　「2大必備品」不能忘

▲全家公開三倍券預購教學影片。（圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

隨著防疫措施逐漸解封，全台進入後疫情時代，政府規劃「振興三倍券」將在明（1）日起正式開放綁定及預購，其中，實體紙本券可在全台4大超商率先進行預購動作，昨（29）日超商公開三倍券預購影片教學，約30秒左右就可以順利完成，提醒民眾一定要攜帶健保卡及1000元現金，否則無法預購成功。

實體紙本三倍券於明日上午9時起至7日晚間10時止開放至4大超商預購，全家超商搶先在粉專公開預購影片教學，先是將健保卡插入FamiPort機台，進入振興三倍券選項後按預購，接著同意注意事項，確認身分證字號無誤後輸入手機號碼，再確認訂購明細並選擇列印領取預購小白單，最後去櫃檯結帳遞上小白單、繳交1000元現金即可完成，前後約30秒左右就能順利預購。影片中也提醒民眾，預購小白單需在10分鐘內完成結帳。

▲超商店員分享三倍券預購流程。（圖／網友授權提供）

另外昨日也有全家超商店員分享三倍券預購守則，透露完成預購動作後將會收到手機簡訊通知，內容會有一組序號，可在7月15日至7月31日於原預購超商門市領取，並提醒須帶著健保卡、身分證才能成功領到500元4張、200元5張的實體三倍券。該店員也再三強調三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」、使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」，民眾可要先做好筆記。

而7-11也公開三倍券預購、領取辦法，同樣於7月1日至7日上午9時至晚上10時，使用ibon機台點選振興三倍券專區，進入預購後插入健保卡，接著輸入手機號碼並確認取貨門市，再持小白單至櫃台預付完成預購流程；領取三倍券時間則為7月15日至31日上午9時至晚上10時，同樣使用ibon機台點選振興三倍券專區，選擇領取並插入健保卡或輸入身分證字號及領取號碼，確認資料後即可拿著小白單至櫃台領取三倍券。

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