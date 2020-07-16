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三倍券首日領券逼近250萬份！藍營要超商「24小時領券」遭嗆無視勞工

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▲考量超商大夜班店員安全，三倍券領券時間非24小時。（圖／記者蕭筠攝）

▲考量超商大夜班店員安全，三倍券領券時間非24小時。（圖／記者蕭筠攝）

記者蔣婕妤／台北報導

振興三倍券15日正式上路，超商領取及郵局後面一早雖然短暫當機，不過狀況隨即排除。截至晚間10點，超商領券達177.3萬，郵局則是售出70萬，合計247.3萬份，與政院預期之數字相去不遠。

根據統計，截至15日晚間10點，三倍券在各大超商的領券達到177.3萬份，至於郵局販售部份則來到70萬，兩者將加共計247.3萬份。行政院發言人丁怡銘表示，原預估郵局一天可領60至80萬份，超商最高約200萬份，相較實際狀況看起來還算順利。

丁怡銘指出，郵局端雖然短暫當機，但也能直接先收件審核，所以不會有太大影響。超商則因為時間分散，個別超商在尖峰時段的自主管制影響也不大，因此整個領售作業算是順利。

上倍券上路首日整體狀況還算順利，不過，國民黨文傳會主委王育敏質疑，三倍券為何不能24小時領取？她嗆，「預購三倍券在超商僅開放領取時間為上午九時到晚間十時止，為何口罩可以24小時領取，三倍券卻不行？要人潮分流，卻不運用超商全日營業的優勢，神邏輯令人費解。」

對此，經濟部臉書強調是因為考量到超商大夜班店員的安全問題，「基於安全考量，部分預訂破千份三倍券的熱點門市，除加強警力巡邏，每日將會只配適量三倍券到店，而當天份數領完，各門市隔天就會立刻補貨，不用擔心，一定都領得到。這樣的安排是安全考量，避免同一門市留存過多三倍券，如果你想節省時間，不用急著在前三天、人最多的時候去領券。」

臉書粉專「奉命刑事」批評藍營指控是不顧超商店員死活，不少網友紛紛留言，「國民黨心裡無視勞工」、「可以申請全台24小時都去國民黨權貴們的黨部領取嗎？ 」「今天1700到全家超商，沒人使用ibone機，機台按一按不到五分鐘就領了三份振興券。」「我今天要用ibon就一堆人了 正常業務都不用管嗎？」

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