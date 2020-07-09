　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

吳益政拚補選「競選總部」12日成立　揪柯文哲「自行車貪食蛇」騎鐵馬大會師

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

吳益政拚補選「競選總部」12日成立　揪柯文哲「自行車貪食蛇」騎鐵馬大會師

▲高雄市長補選民眾黨參選人吳益政，將於7/12（日）舉行競選總部成立大會，並與民眾黨黨主席柯文哲及年輕支持者騎鐵馬大會師。（圖／競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

距離高雄市長補選還剩一個多月，繼民進黨、國民黨分別推派出人選，由柯文哲領軍的民眾黨，在徵召親民黨高雄市議員吳益政參選後，進而形成「三腳督」局面，也把選戰推向白熱化！7/12（日）吳益政的競選總部將於中正四路舉辦成立大會，屆時預計柯文哲也會南下，號召柯粉與民眾黨支持者的年輕族群，一同騎自行車出動力挺吳益政。

然而在7/12「自行車貪食蛇」總動員前，吳益政也將早一步跨上鐵馬，與團隊馬不停蹄走訪高雄市各區，深入了解高雄經濟、空汙、債務等問題，並進一步提出解決辦法，帶領高雄揮別陰霾走向陽光。「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動，預計第一天在7/10（五）由茄萣賜福宮起跑，途經永安濕地、本洲工業區、岡山壽天宮，沿途並與同行團體就青年返鄉、港區發展、生態空汙等議題，作伙討論。7/11（六）則從南岡山捷運站前廣場出發，陸續抵達橋頭糖廠、中崎有機農場、大社保元宮、仁和公園、澄清湖，並關注縣市合併後，在地轉型、人口外移、環保、水患等議題。

過去，柯文哲以挑戰「一日雙塔」一戰成名，今有吳益政的「高雄益起騎」，頗有接棒意味。正值全台大專院校暑假期間，活動也將集結中北部年輕支持者一路往南，與高雄支持者共同創造史無前例、最長隊伍「自行車貪食蛇」，以實際力挺的動作關心高雄未來發展。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
新店隨機砍人！他接女兒下課…遭陌生男「持刀插進胸口」
超狂！彰化17歲少年拿斧頭砍砸派出所　開直播嗆：警察要躲好！
OL驚見摩斯「飲料杯蓋有蛆」！衛生局稽查結果曝　業者回應了
快訊／1小時內連2震...花蓮近海又一規模4.6地震
陳建州道歉「真的是時候了」！　宣布人生新身分
快訊／突然一晃！花蓮近海11:24規模4.8地震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡壁如大酸「年輕人就是愛跟風挺DPP」　陳其邁冷回：這樣對吳益政不太好

吳益政喊話「要回800億統籌分配款」 邱俊憲冷回：修改分配方式較實際

手搖控的今夏新選擇！穀物專家搶攻「奶茶、咖啡」市場　清爽口感一秒圈粉

剛新婚就爆料老公「豬隊友」！詹子晴祭出「招牌調味」秒收服男人胃

座落「3捷運＋2TOD案」交通核心！士林一品「隔震工法＋精品標配」打造傳世美宅

不畏疫情「高雄持續翻轉」！首付28萬起搶進亞灣區　稀有1～3房小坪數狂吸買氣

不只台商熱愛！新店地標「碧波白」召喚出換屋置產族　放生老公寓、入主豪宅級建案！

用喝的桌遊？！茶飲跨界掀搶購潮　酷炫拍影片號召「多人運動」連爸媽也揪下海

吳益政拚補選「競選總部」12日成立　揪柯文哲「自行車貪食蛇」騎鐵馬大會師

台南爭取前瞻計畫2億　以海綿城市概念打造道路優質環境

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

吳益政拚補選「競選總部」12日成立　揪柯文哲「自行車貪食蛇」騎鐵馬大會師

台南爭取前瞻計畫2億　以海綿城市概念打造道路優質環境

頭份3.4億「慢行綠網」石頭塞滿溝　民代踢爆施工單位互踢皮球

暑假青少年求職防騙　竹市青年徵才活動登場

儲備領犬員人力　台南市消防局辦理領犬員訓練

新竹市媽祖有保庇園遊會　將邀吳寶春現場烤麵包

新竹東門市場歌手進駐來開音樂趴　三倍券優惠500元當600花

全國國高中教師齊聚新竹市　學習城市美感

培育人才提升海洋事務交流　成大與海洋委員會簽署合作備忘錄

基隆公車司機一恍神！路邊車成廢鐵　「背後悲傷真相」曝光

鑽石聯賽蘇黎世站將登場　30位明星選手在全球7場館隔空對決

三倍券還是能買回數票！高鐵：「但有限制」詳細辦法7/10公告

愛黛兒「炸細雙腿」瘦出新高度！每天三杯綠色果汁狠甩19公斤

數學學霸是天生的？ 研究指出：跟基因、父母教育程度有關

沒養狗啊？家裡半夜傳吠叫...　他驚見松鼠狂練「第二外語」

當演員時不是真正的她　Mir親姐「真實面貌」藏15年：曾患恐慌障礙

化學教師甄選「8分」進複試惹議　教育部：成績未達標準不予錄取

工人3公尺高落地遭鋼筋貫穿　「腹腔插入傷到肺」醫生奇蹟拔出75cm

換臉驚喜包！小萌猴蛻變「柴界小仙女」　天使笑顏美呆網

在博物館喝啤酒！墾丁觀光酒廠　藏有巨大酒杯牆+蒙娜麗莎微笑

地方熱門新聞

為養3子女！癌末公車司機抱病上班

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

頭份綠建工程水溝塞滿石　民代踢爆

新竹怪客性侵機車　苦主驚見白色黏液

東門市場來開趴　三倍券再優惠

台南市掃黑肅槍打擊非法吸金

台南以海綿城市概念打造道路優質環境

屏東市里鄰整併　民族夜市、中央市場分為2里

花9800萬整修「化龍一村眷舍群」　宜蘭網美新亮點

台南市消防局辦理領犬員訓練

媽祖有保庇園遊會　吳寶春現場烤麵包

騎車到派出所領司法文書被識破酒駕告發

即／海陸操演意外　上士陳志榮不治

成大與海洋委員會簽署合作備忘錄

更多熱門

相關新聞

三倍券跟政府預設差十萬八千里

三倍券跟政府預設差十萬八千里

振興三倍券本月中即將上路，台北市長柯文哲日前語出驚人說「只有要唸書的都知道，這次振興券完全沒有用」，結果引發中央地方口水大戰。蔡英文總統以北市府也提出三倍券加碼優惠，來佐證三倍券的確有效。行政院長蘇貞昌則以已有800萬人預購，顯示三倍券廣受歡迎。

大巨蛋頻被抓包偷跑？藍綠齊轟上「柯P魔術」

大巨蛋頻被抓包偷跑？藍綠齊轟上「柯P魔術」

守不住議長丟黨主席！江啟臣被酸「博很大」

守不住議長丟黨主席！江啟臣被酸「博很大」

公運處：1280月票搭破萬每月最多有8人

公運處：1280月票搭破萬每月最多有8人

與葛特曼直球對決？柯：當然！

與葛特曼直球對決？柯：當然！

關鍵字：

吳益政柯文哲高雄市長補選自行車貪食蛇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

陳建州道歉「真的是時候了」！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

蕾菈立遺囑道歉父母親！

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面