吳益政拚補選「競選總部」12日成立　揪柯文哲「自行車貪食蛇」騎鐵馬大會師

▲高雄市長補選民眾黨參選人吳益政，將於7/12（日）舉行競選總部成立大會，並與民眾黨黨主席柯文哲及年輕支持者騎鐵馬大會師。（圖／競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

距離高雄市長補選還剩一個多月，繼民進黨、國民黨分別推派出人選，由柯文哲領軍的民眾黨，在徵召親民黨高雄市議員吳益政參選後，進而形成「三腳督」局面，也把選戰推向白熱化！7/12（日）吳益政的競選總部將於中正四路舉辦成立大會，屆時預計柯文哲也會南下，號召柯粉與民眾黨支持者的年輕族群，一同騎自行車出動力挺吳益政。

然而在7/12「自行車貪食蛇」總動員前，吳益政也將早一步跨上鐵馬，與團隊馬不停蹄走訪高雄市各區，深入了解高雄經濟、空汙、債務等問題，並進一步提出解決辦法，帶領高雄揮別陰霾走向陽光。「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動，預計第一天在7/10（五）由茄萣賜福宮起跑，途經永安濕地、本洲工業區、岡山壽天宮，沿途並與同行團體就青年返鄉、港區發展、生態空汙等議題，作伙討論。7/11（六）則從南岡山捷運站前廣場出發，陸續抵達橋頭糖廠、中崎有機農場、大社保元宮、仁和公園、澄清湖，並關注縣市合併後，在地轉型、人口外移、環保、水患等議題。

過去，柯文哲以挑戰「一日雙塔」一戰成名，今有吳益政的「高雄益起騎」，頗有接棒意味。正值全台大專院校暑假期間，活動也將集結中北部年輕支持者一路往南，與高雄支持者共同創造史無前例、最長隊伍「自行車貪食蛇」，以實際力挺的動作關心高雄未來發展。