蔡璧如大酸「年輕人就是愛跟風挺DPP」　陳其邁冷回：這樣對吳益政不太好

▲陳其邁反擊蔡璧如「年輕人跟風挺DPP」。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

民眾黨立委蔡璧如日前上廣播節目大談「年輕人只會更風流行」引起外界不斷撻伐，言談之中劍指民進黨擁行政資源，年輕人卻不管內容與本質就是「跟風」，以鑒於批評聲浪不斷，蔡在當晚立即道歉，承認自己表達不精準。對於蔡的言論，民進黨高雄市長候選人陳其邁3日進行拜票時表示「別把年輕人當塑膠」，而且近幾年的社會改革、社會運動，如太陽花、聲援香港反送中都少不了年輕人的參與。

陳其邁表示，自己的競選團隊的其中一位發言人今年也才23歲，但他的很多價值與社會進步的議題上都非常堅持，並藉此帶起社會改革的風氣，況且年輕人是時代的眼睛，不應在選舉時拉攏年輕人，選後就認為他們愛跟風，蔡的言論對吳益政不太好，不僅傷害了民眾黨，也傷害了候選人。

對於吳益政日前說自己這幾年都在中央，高雄的地方事務會比自己更熟悉，陳其邁則說，自己在高雄土生土長，即便一路當過立委、代理市長、或是到總統府或行政院，不管是市政還是國政，甚至是國際事務自己都非常了解，而且選舉應該是要回歸到政策的本質，政策的辯論能夠讓市民了解到誰對高雄的市政，或是對高雄的產業發展跟整個高雄的未來具有執行力，而且具有落實政策跟中央密切結合的能力，這應該才是市民最關心的重點。