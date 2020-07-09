守不住議長就丟黨主席！被酸「博很大」　江啟臣：該負的責任



▲國民黨主席江啟臣9日為李眉蓁輔選 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨在2020敗選及罷韓衝擊後，目前高雄市長補選一戰打得艱辛，就連高雄市議會議長一位似乎也岌岌可危。據了解，黨主席江啟臣在國民黨行動中常會會中表示，他曾在前議長許崑源靈堂發誓，一定會保住議長寶座，否則他也沒臉再當黨主席，這也讓民眾黨市長補選參選人吳益政說「博很大」。對此，江啟臣說「我作為主席，我該負的責任，我也要負。」

▲國民黨主席江啟臣9日為李眉蓁輔選 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國民黨市長補選參選人李眉蓁9日與黨主席江啟臣等人一起到鳳山參訪婦幼青少年中心，兩人也頻被追問，議長保不住是否不當黨主席，江啟臣說：「這個時間點，國民黨要展現的就是決心跟意志，這也是政黨政治競爭底下，我們該有的態度，所以議長絕對要守住，我想不只我，很多的黨籍議員，為議長討公道，讓議長的在天之靈能安息，所以守住議長這個位置對我們來講，絕對是目前最重要的事情，所以我們絕對全力以赴，也會拿出政黨政治，該有的作為。」

記者追問所以會拿你的位置來做擔保？江說：「我的位置不算什麼，現在的國民黨，對我們而言，團結比勝負來得更加的重要。」

李眉蓁說，目前就是全力以赴保住市長的位置，她說：「那我相信，主席這次破釜沉舟，就是國民黨表現出團結，那我們也尊重大家的意見，我們絕對會表現出國民黨的團結力。」，她也表示，不管是市長還是議長寶座，這次全部都要保住。

▲民眾黨市長補選參選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過，民眾黨高雄市長補選參選人吳益政9日上午也用台語說江啟臣「博很大」，他認為國民黨近幾年對高雄民情、需求都不了解，國民黨體制僵化，找不到自己的定位。江則回應說：「沒有什麼賭不賭，一個政黨的團結還需要賭嗎？作為這個政黨底下的一份子，我們做該做的事情，我作為主席，我該負的責任，我也要負，做為黨員，該跟這個黨站在一起的時候，也就是展現跟黨站在一起的態度。」

而民進黨市長補選參選人陳其邁則認為這是國民黨家務事，不適合做評論。不過顯然在內部民主狀況面臨挑戰，還是由他們內部自己解決。

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