用喝的桌遊？！茶飲跨界掀搶購潮　酷炫拍影片號召「多人運動」連爸媽也揪下海

▲黑松茶花跨界推出的「燃脂桌遊—動吃糾察隊」，再度掀起「多人運動」的熱潮！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

過了將近半年的防疫生活，肚子、大腿脂肪堆積一圈了嗎？網紅酷炫近日曝光自己好久沒回家的影片，為了跟同為網紅的爸媽塞奶賠罪，這次特別扛著一箱禮物回家孝敬他們，眼尖的網友馬上發現，其中這箱神秘禮盒中就是最近在線上平台甫推出，就造成話題的「用喝的桌遊」！

跨界限量的商品每每一推出就造成熱賣，現在由「黑松茶花」推出用「喝」的「燃脂桌遊—動吃糾察隊」，透過遊戲對抗一般人因長期生活、飲食習慣不正常造成的血脂、體脂「雙脂問題」。人人都知道，想對付「雙脂」，最一勞永逸的方法就是控制飲食、多運動。但現代人工作繁忙，回到家已經虛累累，就算是週末假期，也只想賴在床上，沒有一點誘因，真的很難重新啟動堆積脂肪的Body。

此次特別推出的「黑松茶花動吃教室健康箱」，就是要用趣味的方式，激勵大家一波！把它網購帶回家，一次可以獲得、黑松茶花綠茶8瓶、設計精美的「動吃糾察隊」桌遊1組，再加上可樂果3包，有吃有喝又有得玩的超值組合，掀起一波搶購潮，光聽到這裡就讓人腦波弱想下單！

▲市面上精美的益智桌遊動輒要花掉一張千元小朋友，最新燃脂桌遊「動吃糾察隊」加上機能飲品、唰嘴零嘴，組合澎湃、價格卻意外親民，全齡化的遊戲設計，爺爺奶奶、幼稚園小朋友都能玩，也是讓人想下單的關鍵。

搶到開箱機會的酷炫，馬上揪爸媽一起「多人運動」，過程中還讓動好幾次的媽媽累得大喊「你懂不懂敬老尊賢啊」，連酷炫都自嘲「我這樣好像在虐待老人喔」，笑翻網友。下一秒爸媽突然又玩到心有戚戚焉，看著桌遊卡片說，「想不到日常生活中有這麼多壞習慣欸……。」有夠起伏的心情讓沒玩過的網友整個被撩起好奇心，直呼想玩。已入手的網友也拚命推坑，「不想輸只好一直玩，一直玩就會一直動，這個桌遊完全抓住我的好勝心啦」、「每張牌翻出來都是我的雙脂問題，我在玩桌遊還是在算命（哭）」、「沒碰過可以喝的桌遊耶，而且玩到整個大爆汗是哪招！」

▲酷炫揪爸媽玩「動吃糾察隊」燃脂桌遊，沒想到活潑的酷炫媽輸了幾次後大走心，要兒子懂得「禮讓老人家」，在一旁的爸爸也哭笑不得。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲▼雖然「動吃糾察隊」讓人動腦＋爆汗，但不少網友還是注意到製作精細的遊戲配件，包括黑松茶花的木瓶、畫風簡單清新的糾察隊隊員，就連造成雙脂問題的食物，也被描繪得相當可愛，不少網友哀嚎，「根本意圖使人想吃！」（圖／黑松茶花提供）

品牌表示，此次特別設計的動吃糾察隊桌遊，就是希望民眾能邊玩邊吸收正確的健康概念，過程中再搭配獲得國家健康食品双認證，能調節血脂、不易形成體脂肪的黑松茶花飲用，效果更加分，甚至還可以拿著它做運動，一舉多用。藉由傳遞「要動要吃要喝黑松茶花綠茶」概念，打造健康雙脂生活。

一邊燒腦一邊還能做伸展運動，打破「玩桌遊就是要一直坐著」的刻板印象，無疑是這款燃脂桌遊掀起一波爆紅熱賣的主因。限量的「黑松茶花動吃教室健康箱」現在只在momo購物網獨家發售，「送禮自玩兩箱宜」現在就動動手指、放入購物車結帳，不錯過幫全家人打造健康雙脂的機會。

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