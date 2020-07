柯文哲面帶笑容進入北檢　想直球對決葛特曼？秒回「當然！」

▲柯文哲前往地檢署第五辦公室說明葛特曼案件。(圖/記者林敬旻攝)

記者楊亞璇/台北報導

2018年市長選舉,《屠殺》作者葛特曼質疑台北市長柯文哲涉入器官仲介案,還批評柯文哲是個「騙子」,讓柯文哲怒告妨害名譽。台北市長柯文哲10點進入北檢說明,面對「市長希望跟葛特曼直球對決嗎?」的提問,柯文哲秒回「當然!」看起來一派輕鬆。

柯文哲在進入北檢之前,特地搖下車窗與媒體打招呼,全程面帶笑容,看起來心情愉悅,面對「市長希望跟葛特曼直球對決嗎?」的提問,柯文哲秒回「當然!」至於會提告到底嗎?柯文哲未回應,車子便駛入地下室。

葛特曼於2018年10月2日來台召開國際記者會,面對民眾以英文發問,「Do you think Dr.KO is a liar?」,葛特曼想了一下之後,點頭表示「Yes」,引發軒然大波。

柯文哲也在當晚不滿表示,「他給我解釋清楚,他這Liar到底是怎麼一回事,不解釋清楚我就告他,就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」

儘管柯文哲當時要求24小時內道歉,但未獲葛特曼回應,柯文哲在2018年10月4日提出妨害名譽告訴,柯文哲提告後隔日,葛特曼即主動到台北地檢署接受偵訊,葛特曼訊後請回,並已出境。事發一年後,柯文哲9日到北檢說明,並發表聲明。