柯文哲面帶笑容進入北檢　想直球對決葛特曼？秒回「當然！」

▲柯文哲前往地檢署第五辦公室說明葛特曼案件。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

2018年市長選舉，《屠殺》作者葛特曼質疑台北市長柯文哲涉入器官仲介案，還批評柯文哲是個「騙子」，讓柯文哲怒告妨害名譽。台北市長柯文哲10點進入北檢說明，面對「市長希望跟葛特曼直球對決嗎？」的提問，柯文哲秒回「當然！」看起來一派輕鬆。

柯文哲在進入北檢之前，特地搖下車窗與媒體打招呼，全程面帶笑容，看起來心情愉悅，面對「市長希望跟葛特曼直球對決嗎？」的提問，柯文哲秒回「當然！」至於會提告到底嗎？柯文哲未回應，車子便駛入地下室。

葛特曼於2018年10月2日來台召開國際記者會，面對民眾以英文發問，「Do you think Dr.KO is a liar？」，葛特曼想了一下之後，點頭表示「Yes」，引發軒然大波。

柯文哲也在當晚不滿表示，「他給我解釋清楚，他這Liar到底是怎麼一回事，不解釋清楚我就告他，就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」

儘管柯文哲當時要求24小時內道歉，但未獲葛特曼回應，柯文哲在2018年10月4日提出妨害名譽告訴，柯文哲提告後隔日，葛特曼即主動到台北地檢署接受偵訊，葛特曼訊後請回，並已出境。事發一年後，柯文哲9日到北檢說明，並發表聲明。