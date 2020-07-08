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吳益政喊話「要回800億統籌分配款」 邱俊憲冷回：修改分配方式較實際

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▲高市議員邱俊憲 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲陳其邁競辦發言人邱俊憲表示，修改統籌分配款分配方式較實際。（資料照／記者洪靖宜攝）

記者洪正達／高雄報導

中央「統籌分配款」向來被當成重北輕南的指標，民眾黨高雄市長參選人吳益政日前便表示，未來將向中央爭取縣市合併後短收的800億統籌分配款，陳其邁競辦發言人邱俊憲便指出，只有修改中央現行的統籌分配方式，才能改變國家發展上重北輕南的問題，也希望在這個議題上，可以理性、務實。

邱俊憲表示，長期以來台北市一向擁有最多的統籌分配款，在兩直轄市時代同樣身為直轄市的高雄，所分配到的統籌分配款遠遠不及台北市，在馬政府時期，即便高雄已縣市合併，但高雄的統籌分配款卻沒有增加，足足少了800億，因此，高雄要能重開機很重大的關鍵就是要修改中央現行的統籌分配方式，把過去獨厚台北市的部分重新分配給各縣市。

邱俊憲也隔空喊話吳益政，希望可以理性、務實的面對問題，而不要只是為了選舉而打口水戰，此外，也不要因為被某個政黨提名了，面對不同的意見或見解，就用「低級」回應，事實上，柯文哲市府拿到最多統籌分配款還在那邊笑其他縣市窮，例如國中小冷氣都裝好了，說其他縣市不環保，嫌三倍券無效，結果自己還拿市府準備金加碼，希望吳益政不要跟提名他的政黨一樣偽善。

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