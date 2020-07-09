雲端最前線／李眉蓁出征為「內鬥」？韓國瑜是藏鏡人？

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前高雄市長韓國瑜遭高票罷免，解職後動向仍然備受外界關注，而他自端午節就沒有在臉書公開發文，直到7日針對國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁被提名一事在臉書澄清，有媒體指稱是他提議李眉蓁參選，但他並未參與。PO文一出，韓粉也為他叫屈：「一直以來~不是你做的~就是要栽你~」。《雲端最前線》9日邀請台北市議員苗博雅、台北市議員王世堅、台北市自媒體小組總監陳智菡以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

大巨蛋復工在即，台北市政府最快下周核發建照。台北市長柯文哲8日親上火線主持記者會，說明大巨蛋爭議。對於外界質疑，大巨蛋違反建築技術規則97、127條，為何仍要發照？台北市建管處表示，「我們對他（遠雄）特別嚴格」，沒有放水，強調竣工前就是要修改完成。

CNN獲得一張首次對外公開的衛星照片指出，北韓當局在平壤元魯里地區蓋有一座核設施；此設施至少已存在3年以上且活動頻繁，在與美國談判的期間也未停止。專家認為，這座核設施與北韓核武發展有直接關係。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。