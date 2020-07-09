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反對驅逐外國留學生　哈佛與麻省理工控告川普政府

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▲▼哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

哈佛大學一景。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

哈佛大學校長巴科白樂瑞(Lawrence S. Bacow)周三(8日)表示，哈佛大學及麻省理工學院已在當天上午在波士頓地方法院對美國「國土安全部」(DHS)和「移民及海關執法局部」(ICE)提出訴訟。

該項訴訟旨在尋求「臨時限制令」及「初步與永久限制令」，以阻止「國土安全部」、「移民及海關執法局」執行聯邦政府規定：不准參加遠距線上課程的學院和大學的國際學生留在美國。

美國政府的規定要求國際學生必須接受面對面授課，否則將面臨「包括但不僅限於驅逐出境的後果」。 白樂瑞在一封內部郵件中說：「該命令沒有告知就生效，既魯莽又殘忍。我們認為這是糟透了的公共政策，而且我們認為這是不合法。」目前「國土安全部」和「移民及海關執法局」尚未對上述指控發表回應。

哈佛大學稍早時宣布今年秋季所有大學課程將採取線上授課，並且只允許40%的本科生返校住宿，其中包括所有一年級新生。

聯邦政府宣布上述「驅逐令」後，幾乎立即引發了法律訴訟：麻州司法部長希利(Maura Healey)7日宣布將提出訴訟，控告聯邦政府上述「殘忍」和「非法」的做法。

哈佛大學的獨立起訴認為：聯邦政府違反了《行政程序法》（Administrative Procedure Act），因為它在發布前沒有考慮到「問題的重要性」、沒有為政策提供合理依據、也沒有充分告知大眾。

白樂瑞說：「作為一所致力於住宿教育的大學，我們希望並打算在安全和負責任的情況下儘快恢復全面的面對教學。但是在那個時候到來之前，我們不會讓袖手旁觀，看到我們的國際學生的夢想被一個被嚴重誤導的命令所毀滅。我們將會站出來為它戰鬥。」

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