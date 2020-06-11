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哈佛論文指疫情8月在武漢爆發　華春瑩：漏洞百出「非常可笑！」

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國哈佛大學近日的一篇論文指出，新冠肺炎疫情可能早在去年8月底就在武漢爆發。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，該論文以停車場的汽車數量作為推斷參考，漏洞百出、粗製濫造，但卻讓美方政客及媒體如獲至寶，「這種非常可笑的現象背後，用意恐怕並不那麼可笑。」

華春瑩11日在例行記者會上指出，該篇論文除了拿停車場的汽車數量來推斷新冠肺炎最初發生的時間之外，還有幾個非常顯而易見的漏洞。

▼武漢解除封城，展開大消毒。（圖／路透社，下同。）

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

華春瑩提到，哈佛大學的學術平台，只是一個開放型的、蒐集和保存教研人員一些研究資料的資料庫，不是有同行評議的刊物，「這個論文到底代表了哈佛大學醫學院的正式觀點和它的水準，還是只是個人的或者幾個人的運作？」

華春瑩表示，論文的作者之一，恰巧就是獨家報導這篇論文的美國廣播公司的撰稿人，而且恰巧在這篇論文甚至還沒有預發布之前就已經拿到了更多的數據並且進行了報導。

華春瑩認為，論文當中的一些圖表上標註的時間居然是2019年5月份，不知道這是無心的疏忽，還是有什麼別的問題。

華春瑩指出，論文認為是關鍵證據之一的、比如說咳嗽腹瀉的檢索量，她注意到中方有些媒體也做了一些深度的調研，就發現論文當中引述的2019年9月份對咳嗽和腹瀉兩個關鍵詞的檢索量，還不如2017年和2018年同期。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

華春瑩說，事實上，將病毒溯源、疫情發生的調查研究，那麼嚴肅的一個問題進行如此不嚴肅的處理，實在是讓人感到奇怪，但就是這麼一個漏洞百出、粗製濫造的所謂的「論文」，卻讓美方的一些政客和媒體如獲至寶，大肆傳播，把它當成中方隱瞞疫情的一個新的證據。

華春瑩強調，這種非常可笑的現象背後，用意恐怕並不那麼可笑，「我想這應該是美方一些人協調、組織，蓄意製造和散播針對中國的虛假信息的一個新的證據，應該遭到國際社會的一致的譴責和抵制。」

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

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