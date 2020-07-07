留學生「網路上課」拿不到美簽！哈佛緊急發信安撫　台生：已做好返台準備

▲哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

受疫情影響，美國移民暨海關執法局今（7日）表示，若留學生所屬學校秋季新學期全面遠距授課，將無法獲得簽證，已經在美國境內的學生也必須離境，或轉學到其他有開設常規課程的學校。對此，哈佛一名台灣籍學生表示，稍早已收到校方信件，校方表示將進一了解留學生下一步該如何做，目前雖然不會被影響，但若真的不發簽證，也已做好返台打算。

據美國國際教育研究（IIE）統計，2018至2019年度台灣留美學生人數為2萬3,369人。針對美國針對留學生所發布的最新狀況，一名在美國的留學生解釋，禁令主要是針對全面線上課程的留學生，主要因為發給留學生的F-1簽證有規定入境的留學生要修到一定實體課程學分，因此有部分學生恐受影響，但目前美國各校已逐步開放，線上與實體課程同步進行，因此推估這次受影響的學生佔美國總體不到10%。

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▲哈佛發信給留學生。（圖／留學生提供）

一名就讀哈佛大學博士班一年級的台灣學生表示，因政策來的很突然，還不確定對自己的影響，校方已在政策發布後，隨即通知留學生將進一步了解種況，但他也表示，如果真的不發簽證，他已做好回台的打算，因自己是做理論研究，返台後可以繼續在網路完成課程。

台灣教育部則表示，已於第一時間責成我駐美國七個教育組將相關資訊轉知所屬轄區留學生，請其瞭解就讀學校2020年秋季學期授課方式，以維護自身權益。另外，部駐美各教育組並同時調查轄區內各大學因應美國政府此項新政策之配合措施，適時提供我留學生必要之協助。

