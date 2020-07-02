哈佛女抖音呼「捅死所有說大家的命都是命的人」　丟了會計師事務所飯碗

▲美國一名哈佛大學畢業女子克萊拉·詹諾（Claira Janover）因在抖音上開玩笑過度遭公司解雇並收到死亡威脅。（示意圖）（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國康乃狄克州（Connecticut）一名今年五月從哈佛畢業的女子克萊拉·詹諾（Claira Janover）在1日 （周三）上傳了一段影片，眼眶泛淚地宣稱自己因為在上一支影片中曾說出要「拿刀捅」那些說「大家的命都是命」的人，而被在職的勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）開除。

克萊拉在新影片中表示：「大眾對『黑人的命也是命』的支持，讓我在網路上被數百萬人看到…。結果，我辛辛苦苦獲得且對我非常重要的工作因為這一切解雇我。」

克萊拉於6月30日在抖音（TikTok）上分享了一段影片，影片中，她威脅要「拿刀把那些說『大家的命都是命』的人都捅死」，並補上：「當你們在掙扎和流血時，我會給你們看我的剪紙，說：『我的剪紙也很重要』。」 （「我的剪紙也很重要」：「My cut matters, too,」呼應「大家的命都是命」：「All lives matter」）

此影片瞬間引來多人觀賞，克萊拉也因此收到死亡恐嚇。她事後將影片刪除並表示自己只是在開玩笑。