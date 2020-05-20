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竹光國中公共藝術亮相　竹市城市美感再升級

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▲「晴耕雨讀」座落於竹光國中築夢樓前廣場。（圖／新竹市政府提供）

▲「晴耕雨讀」座落於竹光國中築夢樓前廣場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極推動城市美學，在竹光國中及竹光國民運動中心設置二組公共藝術作品日前正式亮相，作品名稱分別是「晴耕雨讀」及「水舞樂章」，在武漢肺炎防疫氛圍中，公共藝術作品的亮相顯得格外吸睛。新竹市長林智堅表示，近幾年市府努力推動城市美學，改變這座城市的風貌，要讓優質的公共藝術展現在眾人眼前，提升城市的美學素養。

教育處表示，本次亮相的公共藝術作品，是依政府興建重大公共工程之規定，提撥百分之一經費辦理，希望公共藝術能與新建築及環境景觀更為融合，同時兼具陶冶性情及提升美學素養的教育意義，經過專家學者的多次討論修正及民眾參與，再歷經長達半年的製作後，完成極具亮點的公共藝術作品。二組作品不僅充滿藝術氣息及設計理念，更透過人的參與互動，提昇藝術涵養，體驗生活中的美學與趣味。

教育處指出，「晴耕雨讀」作品是由璞林藝術陳麗杏老師所設計，座落於竹光國中築夢樓前廣場，以葉脈造型為主體，宛如初生的新芽，搭配水滴造型的座椅，設計象徵初進竹光國中的學子，如同飽滿圓渾的種子，未來將在知識沃土上萌芽，在校園中學生可悠遊其間，自由討論與閱讀，而落下的雨滴化為石頭座椅，坐於其上，無論晴雨都樂於學習，也饒富趣味。

另，座落於竹光國民運動中心門口廣場的「水舞樂章」，則由姜憲明老師設計創作，以運動中的水型態構想，透過流動、湧濺的水滴展現出動感與活力，也引動觀賞者的想像力，置身作品前則變身為奮力衝刺的游泳好手，作品能與觀賞者彼此產生互動，十分有趣。

「公共藝術設置的目的，除了作品美的展現，也希望融合在地文化及建築風貌，進而與環境結合營造空間美感。」竹光國中校長潘致惠表示，此次公共藝術品設置從無到有，是師生最好的學習機會，從理念意象、生活互動與色彩美學等等，都是貼近孩子生活情境的公共參與，透過老師紀錄完整歷程進行分享，對美感教育是最真實的生活教材，未來竹光的孩子將能透過公眾參與的資源，在美術課程中學習灌模、修模、上色等實作技巧，是落實從公共藝術延伸的美感教育。

教育處長黃錦能表示，近年竹市在林智堅市長大力推動下，亮眼的公共藝術開啟民眾的美學視角，讓新竹市處處展現城市美學的新風貌，這次城市美學延伸到校園及社區，希望能帶動民眾一起來體驗與關注新竹市美感新力量，讓美感與藝術素養在校園與社區中萌芽。

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