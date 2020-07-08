台東海端「幸福巴士」3路線正式啟航　為偏鄉村落送上幸福

▲▼ 海端「幸福巴士」3路線正式啟航，為偏鄉村落送上幸福。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣海端鄉公所7日邀請台東縣政府及交通部公路總局，共同於公所前廣場舉辦「心的公路，海端basu，幸福bunun」幸福巴士通車典禮，一同為幸福巴士獻上祝福並舉行剪綵儀式，宣告海端鄉的「利稻-海端」線、「海端-台東」線及「紅石-崁頂」線等3條路線正式通車服務居民，讓海端各村落居民交通更便利。

為了完成交通最後一哩路，提升鄉內居民的交通便利性，台東縣政府協助海端鄉公所爭取中央「幸福巴士計畫」經費，並獲得交通部公路總局補助基礎營運費用，使用21人座中巴，由鄉公所親自營運來滿足縣民就學、就醫的生活需求。

觀光處長余明勳表示，海端鄉利稻村及霧鹿村地理環境較孤立，聯外交通十分不便，透過幸福巴士「利稻-海端」的就學路線，再配合鼎東客運原有服務路線，讓部落的學生能順利上下學。另外還有「海端-台東」的就醫路線，每周1、3固定載送就醫需求者到台東市各醫院，讓就醫看診不再麻煩。最後則是透過預約行駛的「紅石-崁頂」線，讓崁頂部落及紅石部落村民能到關山慈濟就醫及前往市區採買，不再為交通問題所困。

台東縣長饒慶鈴指出，1日縣府剛協調鼎東客運暌違多年再次駛進加拿村，讓部落內的老人、小孩不用再每天來回走4公里的路去搭車，如今鄉內又多了一件喜事，非常感謝公路總局高雄區監理所及東部區域運輸發展研究中心協助規劃和推動，以及鄉公所的全力配合，才能共同促成幸福巴士這樁美事，並期待幸福巴士的開通為海端鄉居民的交通民行帶來更便利的服務，讓公共運輸深入普及到每個村落。

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