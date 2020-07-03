▲ 財團法人達成慈善基金會愛心捐車，讓台東偏鄉訪視無後顧之憂。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

有感於台東位處台灣東南一隅，南北狹長達176公里，縣府社工員常常要訪視及送物資，除使用租賃來的公務車訪案，有的社工常常要騎自己的摩托車去案家訪視、非常不方便及危險。財團法人達成慈善基金會贈送社會處1部訪視公務車，讓社工訪視台東偏鄉弱勢民眾能便利。

社會處表示，財團法人達成慈善基金會自106年捐助本縣社會救助金專戶60萬元，提供每戶5千元補助，協助弱勢家庭辦理棺木火化事宜，108年再捐贈80萬元，協助本縣貧困脆弱家庭辦理殮葬、亡故者身後事等，減輕喪葬費用負擔，截至目前為止已有75戶受惠。今年年財團法人達成慈善基金會又再度捐贈100萬元，持續為本縣偏鄉送來愛心。

2019年9月間基金會董事長陳秉洋一通電話詢問關心，不過數日即允諾送社會處1部訪視公務車，同年10月新車運抵台東，辦好相關程序後迄今，無論是最北的長濱還是最南的大武，達成基金會捐贈的交通車承載社工人身安全的使命，跟著縣府一起到偏鄉關懷並提升社會救助工作效能。

社會處陳淑蘭處長說明，很感謝陳秉洋董事長感受到社工員的辛苦，需要東奔西跑卻受限於公務車輛不夠，常常事倍功半，有了這部訪視公務車，讓社工員執行公務時，達到事半功倍的成效，迄今這台訪視專車已出勤70趟次，跑遍14個鄉鎮、3,168公里，讓社會處社工們能更無後顧之憂地繼續向前行。



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