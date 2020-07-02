不再「無醫無靠」　南投醫院進駐缺醫師的偏鄉中寮鄉

▲▼南投縣中寮衛生所今年初無醫師進駐，地處遠遠山城「無醫無靠」，衛福部南投醫院即日起，定期派醫師進駐及下鄉巡迴醫療。（圖／南投醫院提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

衛生福利部南投醫院聽到中寮鄉民的心聲了，即日起定期支援中寮衛生所，紓緩中寮鄉居民的醫療缺乏需求，讓中寮鄉民不再無「醫」無靠。南投醫院2日上午由家醫科許盛榮醫師，到中寮鄉龍安宮活動中心提供醫療服務，當地社區居民得知消息，到場給予南投醫院肯定及感謝。

南投縣中寮鄉衛生所自今年1月起就「沒有醫師」服務，鄉內65歲以上人口佔全鄉23.5%，是南投縣老人人口比率最高的鄉鎮，鄉民看診就醫大多仰賴衛生所，因此對於醫師調離，相當憂心。

南投縣張永輝議員也很重視中寮鄉民的健康醫療議題，頻為其發聲，南投醫院洪弘昌院長得知居民的醫療需求後，立即指示相關醫療團隊進駐中寮，提供醫療支援服務，解決中寮鄉居民就醫不便的難題。

中寮鄉幅員遼闊，交通非常不便捷，南投醫院支援中寮鄉衛生所，並配合安排巡迴醫療，提供在地長者可近性診療服務，減少因交通阻礙無法就醫，提高中寮鄉民生活品質。民眾在知道南投醫院醫療團隊支援的消息之後，上午便聚集在龍安宮，對於醫療團隊給予掌聲，熱烈歡迎。

後續會由南投醫院副院長洪世昌博士，率領專業醫療團隊進駐中寮鄉衛生所提供醫療服務。洪世昌副院長不但擁有急診醫學科執照，也是家庭醫學科及安寧緩和醫學科之三專科醫師，同時擔任助理教授，資歷豐富。

雖任管理職位，不過洪世昌照顧病人親力親為，用行動去落實對每一個病人的照顧，相信中寮鄉民在南投醫院的協助下能夠獲得更完善的醫療服務，更良好的生活品質。

・含玻尿酸、膠原蛋白

【更多新聞】

南投鹿谷、富功國小老舊運動場 中辦爭取體育署撥款修整改建



墨趣有魚從「魚的眼」看天下 謝弘志水墨個展



中台灣「好玩卡」正式上線 南投縣府「加碼」推好康