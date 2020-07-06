霸氣捐遺贈！桃園許氏家族贈門諾4部復康巴士　組車隊助偏鄉

▲四輛復康巴士一字排開，名稱皆為許氏家族之家人名字，以茲紀念。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

7月4日下午，四台復康巴士浩浩蕩蕩地停在門諾基金會大門口，原來是桃園的許氏家族特別的捐贈儀式。這盛大的捐贈，由家族中么妹許麗娜女士看見門諾基金會季刊中對復康巴士需求作為緣起，三月家族中二姐許麗瑩女士往生後，家族決議捐贈復康巴士作為遺贈，當作許麗瑩女士送給東部偏鄉弱勢長輩的禮物。



五月份時門諾基金會執行長邱燕銀到桃園車廠與家屬時致意時，許女士家屬麗華（三姐）、麗琿（四姐）看到車體彩繪是一台復康巴士奔馳在山間小路，盡頭處是溫暖的家時，感到非常窩心，也欣慰「麗瑩號」能夠延續姐姐的愛，載著需要的人就醫、就養，再平平安安回家，就是最大的幸福。家屬聽聞門諾基金會的復康巴士車輛缺口甚大，今年共需汰換9輛車（花蓮5台，台東4台），於是一舉決議再捐贈3輛，分別是將於台東服務的全參號（紀念父親許萬全先生、母親許徐參女士）、譽馨號（紀念哥哥許譽馨先生），於花蓮服務的麗瓊號（紀念大姊徐麗瓊女士—從母姓）暨已捐贈之麗瑩號（紀念甫過世二姐許麗瑩）。這捐贈十分溫馨與細心，家屬還說，台東兩輛、花蓮兩輛，家人還能兩兩相伴，共同守護偏鄉弱勢長輩。

▲左起許氏家族許麗琿女士、許麗娜女士、黃棟燿先生會後與以家人命名的四輛復康巴士合影。



門諾基金會陳永興董事長指出，復康巴士是相當重要的交通工具，花蓮縣身心障礙人口比率8.04%，高居全國第一。花蓮身心障礙總人口數為26420人（花蓮縣重要統計指標2018年第一季）門諾基金會的復康巴士服務，又為花蓮縣復康巴士獨家承攬，目前符合復康巴士申請資格在案量人數有4053人，近幾年服務人數為500-600人之間，尤其花東地形狹長又多偏鄉區域、公共交通運輸能量有限，花蓮縣的需求其實很大，門諾基金會也只能咬緊牙根盡力做。好加在今年度在擔心汰換車輛的缺口之時，上帝派了「天使」一口氣捐贈四台車，實在是為門諾基金會帶來「及時雨」，也是對於近期因防疫而辛苦的同工們來說是很大的鼓勵，陳永興董事長表示一定會好好使用車輛、珍惜社會給予的資源來提升服務。



代表許氏家族致詞的許麗琿女士則分享，因在捐贈第一輛車子來紀念二姐許麗瑩女士之後，也想起母親許徐參女士過去作為鄉下的助產士而時常奔波，辛勤的服務成果也讓一百多名小朋友順利出生，這些人也都會老，因此希望以家人命名的四輛復康巴士能夠組成車隊，一起在花東的山海之間來服務有需要的民眾，讓母親的精神能夠長存於社會之中。並且在與門諾基金會初步接洽之後，就馬上感受到門諾基金會的積極與運作順暢，一下子四輛復康巴士就順利的準備好了。許麗琿女士說明自己與妹妹許麗娜雖然都是佛教徒，但認為作好事不分國界與宗教，期許能夠拋磚引玉，召喚社會上有能力、有資源的人們一起來作愛心。

▲許麗琿女士讓家人的愛長存世間，同時希望拋磚引玉希望大家一起做愛心。



108年門諾基金會在花蓮縣的車輛有35輛（復康25輛，長照10輛），復康巴士服務500多人，長照巴士服務700多人，全年服務計55505趟次，平均每輛復康巴士一年可提供1914趟的服務。今年花蓮地區有5輛車需要汰換，則將影響約一萬趟次的服務需求。許氏家族捐贈的復康巴士是及時雨，使得偏鄉身心障礙者行的問題有了解套。

▲門諾基金會陳永興董事長表示會珍惜社會資源、服務更多長輩。



門諾基金會在台東共有10輛長照巴士，目前在台東市、關山設有交通服務據點，去年服務373人，出車6873趟次，今年預計服務500人，出車1萬趟次，以往從市區要服務最遠的個案要花上非長久的時間與距離，從台東市區至南橫霧鹿村時間約2小時75公里，至池上南溪時間約1小時30分55公里，至長濱鄉漳原村時間約2小時110公里，至大武尚武村時間約1小時20分鐘60公里；也因為看見台東地形狹長的問題，門諾基金會在關山設置發車點，目前有兩輛長照巴士在此服務，未來希望在海岸區及南迴區多設據點，就近幫助偏鄉長輩。



門諾基金會表示，目前我們復康巴士因需求量大、每年面臨汰舊換新，使用上很吃緊，今年承蒙許多善心人士捐贈，已經勸募到8台復康巴士，然而目前花蓮地區仍有1輛復康巴士的需求，若有意願捐贈的好朋友，請洽03-8338009轉422李小姐。

►我沒有遲到，是時間遲到了！