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日籍男內科租辦公室搞賭博遊戲軟體　半年吸賭資25億！31人落網

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▲刑事局偵七大隊宣布破獲遊戲軟體公司掛羊頭賣狗肉經營開發賭博遊戲軟體。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊宣布破獲遊戲軟體公司掛羊頭賣狗肉經營開發賭博遊戲軟體，6日行動帶回31人。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

日本籍工程師看中內湖科技園區環境優異，從2019年來台設立外商遊戲軟體開發公司，但暗中卻幫國際知名賭博平台「Relex Gaming」客製化開發「吃角子老虎」、「捕魚」等賭博遊戲平台，警方清查從去年1月迄今該公司以開發賭博遊戲平台、分拆投注利潤方式，提供全球賭客下注超過25億元新台幣，訊後依賭博罪嫌移送公司日本籍負責人木下、松村、以及擔任首席測試女工程師寺井，及台灣籍工程師、美工、行政人員共31人。

▲刑事局偵七大隊宣布破獲遊戲軟體公司掛羊頭賣狗肉經營開發賭博遊戲軟體。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊宣布破獲遊戲軟體公司掛羊頭賣狗肉經營開發賭博遊戲軟體。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，該公司實際負責人是日本籍的木下（45歲）、掛名負責人松村（38歲）、首席軟體測試工程師寺井（24歲），都是2019年持工作簽證來台，並選擇承租台北市內湖區堤頂大道2段商辦大樓成立某英商科技公司，表面從事網路遊戲設計，暗中卻承接國際博弈集團客製化訂做線上賭博軟體。

▲刑事局偵七大隊宣布破獲遊戲軟體公司掛羊頭賣狗肉經營開發賭博遊戲軟體。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊宣布破獲遊戲軟體公司掛羊頭賣狗肉經營開發賭博遊戲軟體。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲線報調查，發現該公司分工縝密，免費幫國際賭博集團撰寫遊戲平台和程式碼，並架接國際區塊鍊公司提供賭客購買虛擬貨幣下注，藉此規避執法機關查緝。

刑事局年初接獲線報後，歷經5個月餘調查，報請士林地檢署檢察官黃睦涵指揮，並與金門警刑警大隊、北市警大安、內湖警分局組成專案小組，警方7月6日持搜索票，到內湖該公司總部搜索，當場查扣電腦36台、手機35支、現金新臺幣56萬2,575元、公司帳冊及賭博遊戲資料等證物一批。

幹員帶回負責人木男、以及該公司客服、行政、開發、會計、公關部門包含香港、台灣籍員工共31人接受警詢；警方指出，該公司將開遊戲軟體提供國際線上博弈平台使用，讓賭客在各賭博網站下注，木下等人則坦承抽賺博弈平台賭資5～8%做為開發平台報酬。

警方初步清查該公司從今年1月迄今，透過開發博弈平台模式，收受全球賭客下注金額高達25億元新台幣，警訊後6日晚間將該公司日本籍負責人、重要幹部及香港籍會計主管等人嫌刑法賭博罪函送士林地檢署複訊。

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