全球前10大虛擬幣服務商麒點科技遭駭！離職工程師入侵負責人帳密

▲刑事局電偵大隊6日宣布破獲知名虛擬貨幣團隊麒點科技遭離職員工駭入資料庫案件。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台灣知名的虛擬貨幣交易公司，也是台灣少數在全球加密貨幣交易量前十大團隊之一「麒點科技」驚傳遭離職工程師盜用創辦人帳密從遠端登入公司主機，這名離職工程師不但成功推算出負責人VPN遠端登入帳密，並取得最高權限瀏覽公司所有研發策略及專利程式碼，所幸公司另名合夥人深夜加班看到原應休假的創辦人居然從遠端連線回公司，驚覺有駭客入侵，麒點5月向刑事局電偵大隊報案，雙方共組專案小組循線逮捕該司離職的陳姓工程師（31歲）。

警方指出，台灣創業2年的麒點科技（Kronos Research），由美國芝加哥交易市場分析師、華爾街交易員組成團隊，把美國金融市場主流的「量化交易」技術與商業模式帶進台灣，在加密貨幣、虛擬資產等進行高頻交易策略，快速躍升為全球加密貨幣交易量前十大團隊之一。麒點科技堪稱台灣虛擬貨幣交易之光，該公司團隊每天提供服務處理的比特幣、以太幣等加密貨幣交易額超過10億元新台幣；每年光靠提供數位加密貨幣交易服務的獲利超過新台幣1.5億。

▲刑事局電偵大隊6日宣布破獲知名虛擬貨幣團隊麒點科技遭離職員工駭入資料庫案件。（圖／記者張君豪攝）

麒點科技雖然為年輕的創新公司，但公司業務炙手可熱，光是該公司量化研究與交易員（Quantitative Researcher & Traders）錄取年薪就從150萬元起跳、最高年薪可高達500萬元。陳姓涉案工程師離職前則在麒點擔任前端工程師，負責該公司「宙斯策略」的加密貨幣交易系統研發。

警方詢問該公司，該系統可協助虛擬貨幣投資者盯緊盤勢，並可在設定的價格區間追買或者脫手獲利，避免投資者長期盯盤之苦，未來商機可期；但陳姓工程師5月15日離職後，雖然自己的遠端登入（VPN）帳號密碼遭到刪除。

但陳姓工程司發揮自己就讀某國立大學資通所的網路通訊專長，嘗試沒幾天就歸納出公司網路資安部門編碼特性，成功取得該公司最高負責人的帳號密碼，從自己筆電、手機登入麒點科技內部資料庫。

但所幸陳男某次深夜登入時，遭到該公司另名美籍合夥人看到，他發現早該休假離開公司的負責人帳號居然還掛在公司內網，經緊急電詢負責人後確認是外部入侵，麒點公司在5月24日向刑事局電信偵查大隊報案，並清查公司網管登入檔紀錄，鎖定可疑IP後通報警方抓人。

警方6月24行動在陳男位於台北市大安區租屋處逮捕他，陳男落網後坦承入侵前公司內部資料庫，但辯稱是為了瀏覽自己開發專案撰寫的程式碼和部分資料，並未下載任何公司檔案或重要文件，警訊後依妨害電腦使用、妨害秘密等罪嫌將他移送台北地檢署偵辦，陳男訊後遭無保請回，警方則查扣他的手機、筆電送數位鑑定以釐清麒典科技究竟有多少資料遭內鬼竊取。

【其他新聞】



►獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行 逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」

►招「仙女班」上百名處女當後宮佳麗 涉詐財又性侵！少龍狼狽移送

►誆「世界末日」買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪僕人性奴

►健康瘦身省油看這裡

►怎麼煮才健康？